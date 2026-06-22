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軍方中巴與遊覽車碰撞 女駕駛受困車內

國防部：檢討行車安全 後續依規辦理

桃園市龜山區今（22）日上午發生一起重大交通事故，國道1號五楊高架南向43.8公里處，一輛軍方中型巴士行經該路段時，與一輛遊覽車發生碰撞，隨後又波及2輛自小客車，整起事故共造成11人輕重傷。稍早，國防部證實勤務大隊中型巴士出勤途中發生事故，將依軍車保險作業規定辦理後續事宜，並強化行車安全教育及防衛駕駛觀念。桃園市消防局表示，上午7時48分接獲報案，事故地點位於龜山區國道1號五楊高架南向43.8公里處。現場初步確認為軍方巴士與遊覽車發生碰撞，並造成其他車輛受到波及。消防局接獲通報後，立即派遣消防人員11人、消防車2輛及救護車4輛前往搶救，抵達後隨即展開破壞救援及傷患檢傷分類。其中巴士女駕駛因撞擊一度受困駕駛座，消防人員立即進行救援，順利將其脫困送醫。消防局指出，目前掌握現場共有11名傷者，其中2人屬重傷、4人中傷、5人輕傷，救護人員陸續將傷者送往醫院治療。為協助大量傷患後送，新北市也支援8輛救護車加入救援行動，目前傷者狀況與身分仍持續確認中。警方也已介入調查，事故發生原因、車輛行駛狀況及相關肇責，仍待進一步釐清。國防部稍早發布聲明表示，轄屬勤務大隊一輛中型巴士，上午執行人員運輸任務期間，行經國道一號南下路段發生車禍。傷者經送醫治療，一員有疑似骨折等症狀、狀況均穩定，全案肇責現由警方鑑處中。國防部指出，單位獲報後即指派高階幹部前往處理，協請院方給予最佳醫療照護；另將依軍車保險作業規定，辦理後續事宜，並持恆要求所屬，強化行車安全教育及防衛駕駛觀念。