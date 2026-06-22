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世界盃小組賽第二輪進入倒數計時，阿根廷隊即將在台灣時間6月23 日凌晨1點迎戰實力強勁的奧地利隊。在激戰前夕，場外的一則小花絮卻意外成為球迷焦點，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在啟程前往達拉斯賽場前，特別撥冗前往理髮店打理門面，以全新的清爽造型亮相，而他身邊最熟悉的「專屬保鑣」德保羅（Rodrigo de Paul）也一如既往地如影隨形。社群媒體「Football on TNT Sports」今日公開了一張照片，只見梅西與德保羅與理髮師一同合影。照片中的梅西換上了俐落的新髮型，顯得精神奕奕；而站在一旁的德保羅，則以招牌的守護姿態陪伴在好友身側。這張照片迅速在網路上迅速傳播，《Football on TNT Sports》、《The Touchline | 𝐓》、《infobae》、《Winna F.C. | Football Time》等國外媒體都已轉發，球迷們對於德保羅的「黏人」程度感到忍俊不禁。網友們紛紛留言調侃：「德保羅簡直是世界上最稱職的貼身保鑣，無論場上場下，梅西的身邊永遠都有他」、「德保羅為了陪梅西散步，甚至可以連自己的婚禮都拋在腦後！」、「看來保鑣職位已經是他的終身志業了」。阿根廷隊在首輪小組賽中表現強勢，目前以淨勝球優勢暫居小組第一，而對手奧地利隊在首戰同樣告捷，兩隊此役交手將是爭奪小組頭名的關鍵戰役。面對即將到來的奧地利，球迷們對於梅西的新造型給予高度好評，更有球迷幽默地在網路上留言：「如果梅西新髮型的銳利程度能像他的傳球一樣精準，奧地利隊恐怕會被打得措手不及！」、「梅西這款新髮型，看起來已經像是在為進球做慶祝準備了。」