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2026年世界盃G組次輪爆出大冷門，「歐洲紅魔」比利時全場狂轟22腳卻無功而返，最終以0：0慘遭伊朗逼平。兩輪小組賽打完，身為奪冠熱門之一的比利時積分僅有2分、一勝難求。比利時此役糟糕的內容讓各界大失所望，賽後引來英格蘭傳奇名嘴基恩（Roy Keane）與比利時功勳名宿阿爾德韋雷爾德（Toby Alderweireld）同時重砲痛批這場比賽根本是「糟糕透頂」。一向以辛辣毒舌著稱的英格蘭名嘴基恩，在擔任《ITV體育》賽後節目嘉賓時，毫不留情地面對鏡頭開噴：「單論比賽質量，我覺得這場比賽就是垃圾、糟糕透頂。比利時確實有幾次絕佳機會，但他們的傳球、跑位和決策水準，全都差到不可思議。」基恩特別點名了下半場開局錯失「半空門」的比利時後衛德克伊珀（Maxim De Cuyper），當時他近距離起腳被伊朗神捕貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）神奇化解，只能錯愕佇立原地。基恩對此痛批：「球員連三、四碼外的絕佳機會都能浪費，這支球隊還能有什麼指望？那次錯失就是比利時整場表現的縮影，他們全隊根本毫無信念，注意力渙散還一直犯低級失誤，我對他們失望透頂。」曾代表比利時出戰127次、在2018年世界盃奪下季軍的傳奇後衛阿爾德韋雷爾德，也對後輩們的表現不甚滿意，更公開點名批評了德布勞內（Kevin De Bruyne）等現役核心球星。阿爾德韋雷爾德接受比利時媒體《最新新聞報》採訪時直言：「這明明是本屆世界盃實力最弱的小組，他們本該輕鬆以小組龍頭出線。」他進一步戳破球隊在世界盃前的假象：「外界對這支球隊期待過高，完全是因為熱身賽2：0贏克埃西亞、5：0大勝突尼西亞帶來的錯覺。那兩場踢得好當然振奮人心，但到了真正大賽，除了門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）之外，其他的核心球員根本沒有拿出應有的表現。 這才是問題所在，整體表現必須大幅提升。」面對名宿與輿論的排山倒海指責，比利時主帥加西亞（Rudi Garcia）賽後無奈坦承鋒線缺乏效率：「我們擁有近70%的絕對控球率，傳中和射門也很多，但就是沒能給對方門將製造足夠威脅。」不過加西亞依然試圖緩解壓力，表示世界盃慢熱很常有，並堅信以往這種比賽至少能攻入3球。而此役狀態依舊迷航的當家前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku），賽後在接受比利時法語區廣播電視台採訪時也說：「我們創造了很多機會，但就是沒能進球。在比賽的關鍵節點，全隊表現得太過情緒化了，開場時我們必須有明確的計劃並堅決執行。」比利時兩戰僅拿2分，晉級形勢岌岌可危。他們將在台灣時間下週六迎來與紐西蘭隊的小組賽最終戰，唯有取勝才能延續世界盃的出線生機。