台股近期屢創新高，加權指數不斷突破點位，最新已經站上4萬7大關，然而，財經專家阮慕驊指出，台股股息殖利率卻愈降愈低，目前低到僅2.4%，尤其高股息ETF更無論怎麼換股，都很難維持過去的高息率。不過，投資人也別慌，他點名，主動安聯台灣高息（00984A）展現6.88%的抗震增值優勢，可求穩又求息，還具備成長性。
股息殖利率剩2.4%！3人氣高股息ETF更是大縮水
阮慕驊在臉書上發文指出，又到了除息旺季，但隨著加權指數漲到45000點之上，台股股息殖利率愈降愈低，目前低到僅2.4%，不少巴望著領息的退休族，不禁擔心息收是不是會大縮水。而台股過去一年來漲了24000多點，今年就漲了17000多點，指數快速上漲，股息殖利率確實很難不受影響而下滑。
他進一步指出，最新的股息殖利率剩下2.4%，高股息ETF就算怎麼換股，也很難維持過去的高息率。他以三檔高股息ETF0056、00878和00984A為例，這三檔ETF目前的成份股和權重計算，年化股息殖利率各是3.80%、3.87%和3.2%，如果以實際息收分配，恐怕投資人將大失所望。
但所幸，阮慕驊分析，台股大漲下，高股息ETF的資本利得也相當豐厚，這部份就可補足息率的不足。「7月將除息的00984A年化配息率仍有兩位數，也就是拿資本利得配出超過10%的年化息率並不困難。」
00984A超抗跌績效6.88% 不失為參考標的
其實，買高股息ETF的投資人，本來就是有較高現金流需求，同時追求價格穩定、波動度小的穩健到保守的族群。所以，比較高股息ETF，除了年化配息率之外，能否在大盤波動時發揮抗震保值甚至還能增值的優勢。
他進一步比較了5月12日至6月12日這段大波相對波動較大的期間，全部台股主動式ETF的績效，名列第一位的是00984A（6.88%），第二是00401A（5.91%），第三名是00998A（5.77%），其它的都不到5%。負報酬的有00403A和00992A。
阮慕驊提到，00984A是首檔台股主動式高股息ETF，特色是成份股多達上百檔，分散投資標的，而且加入主動操作的精神，並適度布局成長股。他認為，對於想求穩又求息，且還要有成長性的投資族群來說，不失為可參考的標的。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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阮慕驊在臉書上發文指出，又到了除息旺季，但隨著加權指數漲到45000點之上，台股股息殖利率愈降愈低，目前低到僅2.4%，不少巴望著領息的退休族，不禁擔心息收是不是會大縮水。而台股過去一年來漲了24000多點，今年就漲了17000多點，指數快速上漲，股息殖利率確實很難不受影響而下滑。
他進一步指出，最新的股息殖利率剩下2.4%，高股息ETF就算怎麼換股，也很難維持過去的高息率。他以三檔高股息ETF0056、00878和00984A為例，這三檔ETF目前的成份股和權重計算，年化股息殖利率各是3.80%、3.87%和3.2%，如果以實際息收分配，恐怕投資人將大失所望。
但所幸，阮慕驊分析，台股大漲下，高股息ETF的資本利得也相當豐厚，這部份就可補足息率的不足。「7月將除息的00984A年化配息率仍有兩位數，也就是拿資本利得配出超過10%的年化息率並不困難。」
00984A超抗跌績效6.88% 不失為參考標的
其實，買高股息ETF的投資人，本來就是有較高現金流需求，同時追求價格穩定、波動度小的穩健到保守的族群。所以，比較高股息ETF，除了年化配息率之外，能否在大盤波動時發揮抗震保值甚至還能增值的優勢。
他進一步比較了5月12日至6月12日這段大波相對波動較大的期間，全部台股主動式ETF的績效，名列第一位的是00984A（6.88%），第二是00401A（5.91%），第三名是00998A（5.77%），其它的都不到5%。負報酬的有00403A和00992A。
阮慕驊提到，00984A是首檔台股主動式高股息ETF，特色是成份股多達上百檔，分散投資標的，而且加入主動操作的精神，並適度布局成長股。他認為，對於想求穩又求息，且還要有成長性的投資族群來說，不失為可參考的標的。
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