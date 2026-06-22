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台北市長蔣萬安今（22）日出席敬老卡升級活動，宣布今年7月開始，敬老愛心卡將全面升級，新福利包括騎乘電輔的YouBike 2.0 E前30分鐘免費、取消復康巴士搭乘點數上限，以及明年起，點數可以到超商、超市、藥局以及農會等地使用等。蔣萬安今在活動前受訪表示，今天很高興來到現場跟所有的長輩在一起，同時也宣布好消息，就是7月開始，愛心卡將全面地升級，包括電輔的YouBike 2.0 E前30分鐘免費，包括乘取消復康巴士搭點數的上限。接下來在明年，長輩也將可以用300個點數到超商、超市、藥局以及農會，自行採購生活必需品。蔣萬安更提到，台北市府也會加速二代卡的換發，等到全面換發完成，愛心卡的點數就將可以累積，而目前台北市的愛心敬老卡點數使用的範圍是全國之冠，包括12個交通運具，包括71處的公有場館，以及21處聯醫的門診。今年初也已開放點數可以扣抵話費，就是希望長輩們在使用愛心卡上更方便、更全面，可以安心出門，到處去走走，健康、快樂地安老。