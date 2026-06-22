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美國男足在本屆賽事小組賽前兩戰擊敗巴拉圭與澳洲，小組賽二連勝提前晉級32強淘汰賽，不過前美國傳奇門將霍華德（Tim Howard）對地主隊爭冠前景並不看好，並直言：「美國不可能贏得冠軍。」霍華德在與前國家隊隊友唐納文（Landon Donovan）共同主持的Podcast節目《Unfiltered Soccer》中談到美國隊表現。他表示，美國若想一路走到最後，必須從16強、8強、4強到決賽，連續4場踢出生涯最佳等級的比賽，「美國隊絕對無法贏得冠軍，這就是現實。」美國隊小組賽前2戰先以4比1擊敗巴拉圭，隨後又以2比0擊敗澳洲，場面上展現信心與壓制力。不過霍華德認為，這兩場勝利並非面對世界頂尖強權，等到進入淘汰賽後，美國將面臨完全不同層級的考驗。唐納文的看法則相對樂觀。他認為，美國隊確實具備與本屆賽事任何球隊競爭的能力，但也坦言，這批球員尚未證明自己能擊敗真正的頂級強隊。唐納文表示：「他們可以做到嗎？可以。但這支球隊證明過能擊敗頂尖球隊嗎？還沒有。」唐納文也同意霍華德所說，美國隊最大考驗不在於能否單場爆冷，而是能否連續4場維持高水準。他指出，若美國延續目前踢法，確實有機會與強隊抗衡，但從16強一路踢到決賽，強度與壓力會完全不同，「一旦氣勢起來，誰也不知道會發生什麼，但困難就在於能不能連續做到。」美國隊目前已確定晉級32強淘汰賽，最後一場小組賽將在洛杉磯SoFi體育場對上土耳其。隊長普利西奇（Christian Pulisic）因小腿傷勢缺席對澳洲之戰，雖然有機會在對土耳其時回歸，但由於美國已提前出線，教練團也可能選擇讓他獲得更多休息時間。