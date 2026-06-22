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NBA休賽季交易市場搶先引爆！根據 ESPN 權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，奧克拉荷馬雷霆隊今（22）日率先發動交易，將後衛威金斯（Aaron Wiggins）交易至亞特蘭大老鷹隊，以換取兩枚未來的次輪選秀權。這筆操作被視為雷霆為新賽季財務結構進行的戰略性調整。這筆交易對於雷霆隊而言，核心目的在於財務清算。根據ESPN資深薪資專家鮑比·馬克斯（Bobby Marks）指出，透過將威金斯送往亞特蘭大，雷霆成功削減了新賽季預期的豪華稅懲罰，從原先高達2.13億美元的稅額，一口氣降至1.52億美元，省下了約6100萬美元的支出，為球隊未來的薪資空間創造了極大靈活性。作為交易的回報，老鷹隊送出了兩枚未來選秀權給予雷霆，分別為：2030年老鷹自有的次輪選秀權、2032年老鷹與湖人選秀權中順位較低者（老鷹擁有該年湖人的次輪選秀權權益）威金斯在本賽季表現穩定，此次加入老鷹後，預計將能為亞特蘭大的後場陣容提供即戰力。對於老鷹而言，在剛完成麥凱倫（CJ McCollum）的續約後，此舉進一步深化了球隊輪替陣容的深度，為下賽季衝擊季後賽做足準備。隨著世界盃賽事正酣，NBA各隊也逐漸啟動休賽季的布局。雷霆此番在選秀會前夕先發制人，不僅展現了球團在財務管理的精算能力，也暗示了接下來幾天交易市場將會更加活躍。對於雷霆球迷來說，這筆交易雖然送走了表現不錯的亞倫·威金斯，但考量到長期薪資彈性與競爭力，雷霆管理層顯然已為未來奪冠之路做出了艱難但必要的取捨。