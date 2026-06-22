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又要回彰化了！謝典霖主動邀蔡壁如助選

藍白合作鎖好彰化！蔡壁如：選情不必太擔心

彰化縣議長謝典霖日前出席縣警察局綜合行政大樓動土典禮時，因酒醉狀態下接連出現金鏟拿反、致詞失言等脫序舉動，引發外界熱議。前民眾黨立委蔡壁如今天公開力挺謝典霖，強調他並非外界想像中的「紈絝子弟」，更透露謝已主動邀她為國民黨彰化縣長參選人魏平政輔選，而謝母、前立委鄭汝芬也希望她能請立委謝衣鳯吃飯、化解心結，共同為藍營團結努力。謝典霖9日出席警察局動土典禮時頻頻「凸槌」，引發輿論關注；未料他日前在臉書發文致歉時，卻自嘲表示「酒量要來重新檢討一下」，再度掀起討論。蔡壁如今（22）日接受中廣《千秋萬事》節目專訪時，主動談及謝典霖，認為外界對他的印象有失公允。蔡壁如表示，謝典霖其實相當關心彰化發展，「他對彰化的用心，我覺得無庸置疑」，並非外界認為的那種紈絝子弟。蔡壁如透露，謝典霖日前主動聯繫她，希望她回到彰化協助縣長選戰。她指出，謝典霖感受到黨主席鄭麗文對彰化選情的憂慮，因此提出邀請她加入輔選團隊的想法，已獲得鄭麗文支持。節目主持人王淺秋也關心，在國民黨彰化縣長提名「姐弟之爭」落幕後，落敗的立委謝衣鳯是否已走出陰霾、藍營內部能否真正整合？對此，蔡壁如笑說：「還好啦！他媽媽都叫我去請她吃飯了！」她進一步透露，謝家人持續安撫謝衣鳯，希望她能放下選舉過程中的不愉快，加入團結行列。畢竟面對年底選戰，藍營終究必須整合力量，才能發揮最大戰力。談及彰化縣長選情，蔡壁如表示，只要有助於在野陣營勝選，她對輔選工作義不容辭，也願意協助國民黨守住彰化這一席。至於退出民進黨、堅持投入縣長選戰的前彰化市長邱建富，蔡壁如分析，彰化縣綠營的非新潮流系人士，無法接受由陳素月執政，和賴清德一起吃銅吃鐵。邱建富過去7、8年來持續表達參選縣長意願，最終是否登記參選仍有待觀察。蔡壁如認為，若民進黨最終無法完成整合，甚至出現分裂局面，國民黨就有更大的操作空間。雖然魏平政起步較晚、知名度仍待提升，但只要藍白能逐步完成整合與團結，「彰化這一局其實不用太擔心」。