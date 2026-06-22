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▲LABUBU退燒了！北京主題樂園空無一人（圖／截自Trip.com官方圖片）

▲LABUBU退燒了！北京主題樂園空無一人（圖／截自Trip.com官方圖片）

曾掀起全球搶購狂潮的中國IP「拉布布」（LABUBU），近期出現降溫跡象。儘管這隻尖耳怪獸玩具在2026年美加墨世界盃開幕式上驚喜現身，但北京的POPLAND主題樂園卻門可羅雀，加上POP MART財報發布當天股價一度暴跌逾22%，讓外界開始質疑：LABUBU的熱潮是否已悄然退去？LABUBU在世界盃開幕式亮相，原本被外界視為POP MART向全球市場宣示品牌實力的一步大棋，然而實際情況卻讓人不免失落。記者5月走訪POP MART位於北京的主題樂園「泡泡瑪特樂園」（POPLAND）時發現，園區雖正在進行大規模翻新工程，裡頭卻冷冷清清，與想像中的熱鬧場景相差甚遠。值得注意的是，POPLAND並非設在外國遊客雲集的上海，而是座落在北京，這被分析人士認為是先天的選址劣勢，加上2023年開業時LABUBU熱潮尚未爆發，公司當時並未預料到如此龐大的國際客群需求，如今雖積極補救，但時機點是否已經錯過，仍是個問題。POP MART截至2025年12月的財年銷售額較前一年成長2.8倍、淨利更暴增4.1倍，帳面數字堪稱漂亮，但財報公布當天，股價卻一度暴跌逾22%。這個矛盾現象的背後，是市場對POP MART過度依賴LABUBU單一IP的深切擔憂——投資人普遍認為，LABUBU的爆紅難以持久，一旦熱潮消退，公司將面臨青黃不接的危機。對此，POP MART管理層罕見公開承認，供應量與產品品質確實無法跟上需求的快速增長，並宣布2026年將進入「戰略停滯期」，直言「2026年將是我們進站加油換胎的一年」。這番話等於正式坐實了外界對LABUBU熱潮降溫的疑慮，也讓這個曾被視為中國消費奇蹟的品牌，首度承認正面臨轉型的陣痛期。面對成長瓶頸，POP MART正以多線並進的方式積極突圍。最受矚目的是，該公司已與索尼影視娛樂合作，計畫推出一部以LABUBU為主角的電影，被業界視為延續IP生命週期、並將LABUBU打造成全球級文化符號的關鍵一役，能否複製迪士尼、皮克斯等影視IP的成功模式，備受關注。除了電影計畫，POP MART也同步跨足多元領域：6月19日正式開設「POP BAKERY」咖啡烘焙店，提供LABUBU主題甜點與下午茶；同時推出珠寶品牌，並持續拓展消費電子產品業務。商品銷售結構也已大幅轉變，從過去的塑膠公仔為主，轉向毛絨玩具，目前近一半的銷售額來自海外市場，顯示LABUBU在全球的品牌滲透力仍在。目前正在大規模改造的POPLAND，目前處於「1.5版本」階段，新增旋轉木馬、維京船等五項兒童遊樂設施，並設有LABUBU主題拍照點、限定商品店及角色見面會等，全區域預計在7月底工程竣工後正式升級至「2.0版本」。對POP MART而言，LABUBU的電影能否引爆新一波熱潮、POPLAND 2.0版本是否能成功複製迪士尼模式吸引全球遊客，以及下一個接棒的爆款IP能否及時出現，將是決定這家公司能否從「玩具製造商」蛻變為真正「IP帝國」的三大關鍵變數，後續發展值得密切觀察。