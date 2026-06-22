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外遇兔爆紅！西村優志是誰？壽司郎聯名今開搶：西門町爆人潮

▲台灣壽司郎聯名日本插畫家《studio UG》西村優志今開搶。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎西村優志「餐點插卡」共24款。（圖／壽司郎提供）

▲「炙燒明太子鮪魚萩餅」免費送插卡、盲袋印章。（圖／壽司郎提供）

▲3款LOVE RABBIT外遇兔印章好可愛。（圖／壽司郎提供）

壽司郎x西村優志！3款聯名餐點、19款周邊商品一覽

3款聯名餐點！免費送24款插卡、盲袋印章6款

「炙燒明太子鮪魚萩餅」110元：免費送12款插卡、3款盲袋印章

▲「芝麻玉子壽司捲」免費送插卡、盲袋印章。（圖／壽司郎提供）

▲GOKIGEN PANDA開心熊貓印章有3款圖案。（圖／壽司郎提供）

「芝麻玉子壽司捲」110元：免費送12款插卡、3款盲袋印章

▲「彩虹交響曲」甜點送小圓包，預料是鐵粉必搶的周邊。（圖／壽司郎提供）

「彩虹交響曲」220元：免費送5款盲袋小圓包

▲壽司郎 × studio UG貼紙，一次擁有全部角色。（圖／壽司郎提供）

滿額贈4波段開搶！貼紙、熱炒杯、3款印花飲料袋、3款造型壓克力夾

「壽司郎 × studio UG貼紙」1款

▲壽司郎 × studio UG 歡聚熱炒杯。（圖／壽司郎提供）

「壽司郎 × studio UG 歡聚熱炒杯（120 ml）」1款

▲3款角色專屬壽司郎 × studio UG 盲袋印花飲料袋。（圖／壽司郎提供）

「壽司郎 × studio UG 盲袋印花飲料袋」3款

▲3款壽司郎 × studio UG 盲袋造型壓克力夾。（圖／壽司郎提供）

「壽司郎 × studio UG 盲袋造型壓克力夾」3款

▲西村優志5大角色降臨西門町壽司郎台北中華路店。（圖／壽司郎提供）

壽司郎500元折價券抽獎送！留言分享《studio UG》開心小故事

▲壽司郎西村優志專屬用餐區。（圖／壽司郎提供）

全台6家壽司郎《studio UG》主題店！

▲壽司郎主題店裝搶先看。（圖／壽司郎提供）

爭鮮《小小兵&大怪獸》聯名餐點！冷水瓶等周邊商品一覽

▲爭鮮《小小兵&大怪獸》聯名壽司開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮《小小兵&大怪獸》4款可愛周邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣壽司郎聯名日本插畫家《studio UG》西村優志今（22）日開搶！知名LINE貼圖情勒高手「外遇兔」、小鼠、開心熊貓、壞壞貓、金田狐共19款周邊商品，吃聯名餐點免費送插卡、印章好搶手，彩虹交響曲小圓包、壓克力夾、飲料袋、貼紙、熱炒杯，全台6家主題店一次看。LINE貼圖一隻全身粉紅色的傲嬌兔子，總是大喊「你外遇！」、「騙我的！？」瘋狂發問「你是不是不愛我了？」搞笑情勒形象，秒變熱門網路迷因，超受Z世代情侶歡迎，鬥嘴怎麼能不請出「外遇兔」。其實外遇兔本名為「LOVE RABBIT戀愛兔」，出自日本插畫家《studio UG》西村優志（Nishimura Yuji，にしむらゆうじ）筆下，因為「想念阿母」、「你外遇」等超經典對話，直接被粉絲暱稱為「外遇兔」。西村優志5大角色：LOVE RABBIT外遇兔、KONEZUMI小鼠、GOKIGEN PANDA開心熊貓、WARUMENONEKO壞壞貓、KANEDA KON金田狐。台灣壽司郎西村優志最新聯名，6月22日（一）至7月26日（日）限時開搶。◾️12款隨機贈送）及（3款隨機贈送），贈完為止。「炙燒明太子鮪魚萩餅」發想自粉嫩LOVE RABBIT戀愛兔，將炙燒香氣結合濃郁明太子與鮪魚，搭配爽脆黃蘿蔔絲。◾️12款隨機贈送）及（3款隨機贈送），贈完為止。「芝麻玉子壽司捲」主打GOKIGEN PANDA開心熊貓形象，以黑芝麻點綴白色醋飯與玉子燒，搭配鮪魚沙拉內餡。◾️（5款隨機贈送）數量有限，贈完為止。以三色冰淇淋與滑順奶酪，搭配酸甜果香與卡達拉娜，集結5大角色色彩打造的專屬甜點。◾️；買1600元可獲得2張。最多2張（共1款，全台數量共60,000張）贈完為止。◾️；滿2400元可獲得2個。最多2個（共1款，全台數量30,000個）贈完為止。◾️；滿2400元可獲得2個。最多2個，（共3款，全台數量共30,000個）贈完為止。◾️；滿1600元可獲得2個。最多2個，（共3款，全台數量共60,000個）贈完為止。《studio UG》在社群平台擁有極高的討論度，壽司郎推出「你太＂壽＂了，多吃一點嘛～」特別活動，6月22日（一）至7月26日（日）止，凡至壽司郎官方FB或IG活動貼文下方，分享與《studio UG》角色的開心回憶或小故事，就能參與好禮抽獎。活動將抽出20名幸運獲獎者，每位可獲得「壽司郎500元折價券」，留言時間以FB或IG系統顯示為準。早在聯名開跑前即爆出討論聲量的主題店裝，外遇兔、小鼠、開心熊貓、壞壞貓、金田狐5大角色，陪大家用餐。2026年6月22日（一）至7月26日（日）全台6間主題店一覽：◾️：台北市中正區建國里中華路一段41號1樓：新北市新店區寶興里中興路三段13號：桃園市蘆竹區南崁里南崁路一段112號4F：台中市東區復興路四段186號1樓：台南市東區中華東路一段366號2樓：高雄市新興區中正三路2號爭鮮迴轉壽司現在正聯名《小小兵&大怪獸》，搶在台灣電影6月30日上映前，即日起至8月3日先吃小小兵漢堡排、蝦味卷等11款餐點，PLUS則推薦「章魚 怪炸串」、「橘橘焦芒雞肉串」限定餐點。凡加入爭鮮APP會員，並於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市，6月9日至8月3日，單筆消費滿200元即可加購1款聯名商品，單筆消費滿400元即可購買2個，依此類推（數量有限，售完為止，不限內用外帶），