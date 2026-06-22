台灣壽司郎聯名日本插畫家《studio UG》西村優志今（22）日開搶！知名LINE貼圖情勒高手「外遇兔」、小鼠、開心熊貓、壞壞貓、金田狐共19款周邊商品，吃聯名餐點免費送插卡、印章好搶手，彩虹交響曲小圓包、壓克力夾、飲料袋、貼紙、熱炒杯，全台6家主題店一次看。
外遇兔爆紅！西村優志是誰？壽司郎聯名今開搶：西門町爆人潮
LINE貼圖一隻全身粉紅色的傲嬌兔子，總是大喊「你外遇！」、「騙我的！？」瘋狂發問「你是不是不愛我了？」搞笑情勒形象，秒變熱門網路迷因，超受Z世代情侶歡迎，鬥嘴怎麼能不請出「外遇兔」。
其實外遇兔本名為「LOVE RABBIT戀愛兔」，出自日本插畫家《studio UG》西村優志（Nishimura Yuji，にしむらゆうじ）筆下，因為「想念阿母」、「你外遇」等超經典對話，直接被粉絲暱稱為「外遇兔」。
台灣壽司郎最新聯名西村優志，今6月22日開賣首日，不少大小粉絲無懼高溫太陽，一早就在位於西門町的台北中華路店前排隊，為的就是搶先朝聖。
西村優志5大角色：LOVE RABBIT外遇兔、KONEZUMI小鼠、GOKIGEN PANDA開心熊貓、WARUMENONEKO壞壞貓、KANEDA KON金田狐。
壽司郎x西村優志！3款聯名餐點、19款周邊商品一覽
台灣壽司郎西村優志最新聯名，6月22日（一）至7月26日（日）限時開搶。
3款聯名餐點！免費送24款插卡、盲袋印章6款
◾️「炙燒明太子鮪魚萩餅」110元：免費送12款插卡、3款盲袋印章
點購LOVE RABBIT戀愛兔聯名餐點，皆附贈「餐點插卡」12款隨機贈送）及「盲袋印章」（3款隨機贈送），贈完為止。
「炙燒明太子鮪魚萩餅」發想自粉嫩LOVE RABBIT戀愛兔，將炙燒香氣結合濃郁明太子與鮪魚，搭配爽脆黃蘿蔔絲。
◾️「芝麻玉子壽司捲」110元：免費送12款插卡、3款盲袋印章
點購GOKIGEN PANDA開心熊貓聯名餐點，皆附贈「餐點插卡」12款隨機贈送）及「盲袋印章」（3款隨機贈送），贈完為止。
「芝麻玉子壽司捲」主打GOKIGEN PANDA開心熊貓形象，以黑芝麻點綴白色醋飯與玉子燒，搭配鮪魚沙拉內餡。
◾️「彩虹交響曲」220元：免費送5款盲袋小圓包
點購「彩虹交響曲」聯名甜點，免費贈送「盲袋小圓包」（5款隨機贈送）數量有限，贈完為止。
以三色冰淇淋與滑順奶酪，搭配酸甜果香與卡達拉娜，集結5大角色色彩打造的專屬甜點。
滿額贈4波段開搶！貼紙、熱炒杯、3款印花飲料袋、3款造型壓克力夾
◾️「壽司郎 × studio UG貼紙」1款
6月22日（一）起，全台壽司郎店鋪內用消費，單筆發票滿800元，並完成壽司郎LINE會員綁定，即可獲得「壽司郎 × studio UG貼紙」1張；買1600元可獲得2張。最多2張（共1款，全台數量共60,000張）贈完為止。
◾️「壽司郎 × studio UG 歡聚熱炒杯（120 ml）」1款
6月29日（一）起，全台壽司郎店鋪內用消費，單筆發票滿1200元，並完成壽司郎LINE會員綁定，即可獲得「壽司郎 × studio UG歡聚熱炒杯」1 個；滿2400元可獲得2個。最多2個（共1款，全台數量30,000個）贈完為止。
◾️「壽司郎 × studio UG 盲袋印花飲料袋」3款
7月10日（五）起，全台壽司郎店鋪內用消費，單筆發票滿1200元，並完成壽司郎LINE會員綁定，即可獲得「壽司郎 × studio UG盲袋印花飲料袋」1個；滿2400元可獲得2個。最多2個，（共3款，全台數量共30,000個）贈完為止。
◾️「壽司郎 × studio UG 盲袋造型壓克力夾」3款
7月20日（一）起，全台壽司郎店鋪內用消費，單筆發票滿800元，並完成壽司郎LINE會員綁定，即可獲得「壽司郎 × studio UG盲袋造型壓克力夾」1個；滿1600元可獲得2個。最多2個，（共3款，全台數量共60,000個）贈完為止。
壽司郎500元折價券抽獎送！留言分享《studio UG》開心小故事
《studio UG》在社群平台擁有極高的討論度，壽司郎推出「你太＂壽＂了，多吃一點嘛～」特別活動，6月22日（一）至7月26日（日）止，凡至壽司郎官方FB或IG活動貼文下方，分享與《studio UG》角色的開心回憶或小故事，就能參與好禮抽獎。
活動將抽出20名幸運獲獎者，每位可獲得「壽司郎500元折價券」，留言時間以FB或IG系統顯示為準。
全台6家壽司郎《studio UG》主題店！
早在聯名開跑前即爆出討論聲量的主題店裝，外遇兔、小鼠、開心熊貓、壞壞貓、金田狐5大角色，陪大家用餐。2026年6月22日（一）至7月26日（日）全台6間主題店一覽：
◾️壽司郎台北中華路店：台北市中正區建國里中華路一段41號1樓
◾️壽司郎新店中興店：新北市新店區寶興里中興路三段13號
◾️壽司郎桃園台茂店：桃園市蘆竹區南崁里南崁路一段112號4F
◾️壽司郎台中遠雄店：台中市東區復興路四段186號1樓
◾️壽司郎台南南紡店：台南市東區中華東路一段366號2樓
◾️壽司郎高雄中正店：高雄市新興區中正三路2號
爭鮮《小小兵&大怪獸》聯名餐點！冷水瓶等周邊商品一覽
爭鮮迴轉壽司現在正聯名《小小兵&大怪獸》，搶在台灣電影6月30日上映前，即日起至8月3日先吃小小兵漢堡排、蝦味卷等11款餐點，推薦芒果莎莎和牛、香蕉檸檬焦糖鮭、芒果優格千層，隨餐附上限量指定商品插卡，共有4款可收集。PLUS則推薦「章魚 怪炸串」、「橘橘焦芒雞肉串」限定餐點。
凡加入爭鮮APP會員，並於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市，6月9日至8月3日，單筆消費滿200元即可加購1款聯名商品，單筆消費滿400元即可購買2個，依此類推（數量有限，售完為止，不限內用外帶），
◾️6月9日（二）起：「小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶」加購價189元／款。
◾️6月23日（二）起：「小小兵放空手機掛繩」加購價159元／款。
◾️7月7日（二）：「小小兵曬太陽沙灘袋」加購價359元／款。
◾️7月21日（二）：「小小兵出發去行李吊牌」加購價159元／款。
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其實外遇兔本名為「LOVE RABBIT戀愛兔」，出自日本插畫家《studio UG》西村優志（Nishimura Yuji，にしむらゆうじ）筆下，因為「想念阿母」、「你外遇」等超經典對話，直接被粉絲暱稱為「外遇兔」。
西村優志5大角色：LOVE RABBIT外遇兔、KONEZUMI小鼠、GOKIGEN PANDA開心熊貓、WARUMENONEKO壞壞貓、KANEDA KON金田狐。
台灣壽司郎西村優志最新聯名，6月22日（一）至7月26日（日）限時開搶。
3款聯名餐點！免費送24款插卡、盲袋印章6款
◾️「炙燒明太子鮪魚萩餅」110元：免費送12款插卡、3款盲袋印章
點購LOVE RABBIT戀愛兔聯名餐點，皆附贈「餐點插卡」12款隨機贈送）及「盲袋印章」（3款隨機贈送），贈完為止。
「炙燒明太子鮪魚萩餅」發想自粉嫩LOVE RABBIT戀愛兔，將炙燒香氣結合濃郁明太子與鮪魚，搭配爽脆黃蘿蔔絲。
點購GOKIGEN PANDA開心熊貓聯名餐點，皆附贈「餐點插卡」12款隨機贈送）及「盲袋印章」（3款隨機贈送），贈完為止。
「芝麻玉子壽司捲」主打GOKIGEN PANDA開心熊貓形象，以黑芝麻點綴白色醋飯與玉子燒，搭配鮪魚沙拉內餡。
點購「彩虹交響曲」聯名甜點，免費贈送「盲袋小圓包」（5款隨機贈送）數量有限，贈完為止。
以三色冰淇淋與滑順奶酪，搭配酸甜果香與卡達拉娜，集結5大角色色彩打造的專屬甜點。
◾️「壽司郎 × studio UG貼紙」1款
6月22日（一）起，全台壽司郎店鋪內用消費，單筆發票滿800元，並完成壽司郎LINE會員綁定，即可獲得「壽司郎 × studio UG貼紙」1張；買1600元可獲得2張。最多2張（共1款，全台數量共60,000張）贈完為止。
6月29日（一）起，全台壽司郎店鋪內用消費，單筆發票滿1200元，並完成壽司郎LINE會員綁定，即可獲得「壽司郎 × studio UG歡聚熱炒杯」1 個；滿2400元可獲得2個。最多2個（共1款，全台數量30,000個）贈完為止。
7月10日（五）起，全台壽司郎店鋪內用消費，單筆發票滿1200元，並完成壽司郎LINE會員綁定，即可獲得「壽司郎 × studio UG盲袋印花飲料袋」1個；滿2400元可獲得2個。最多2個，（共3款，全台數量共30,000個）贈完為止。
7月20日（一）起，全台壽司郎店鋪內用消費，單筆發票滿800元，並完成壽司郎LINE會員綁定，即可獲得「壽司郎 × studio UG盲袋造型壓克力夾」1個；滿1600元可獲得2個。最多2個，（共3款，全台數量共60,000個）贈完為止。
《studio UG》在社群平台擁有極高的討論度，壽司郎推出「你太＂壽＂了，多吃一點嘛～」特別活動，6月22日（一）至7月26日（日）止，凡至壽司郎官方FB或IG活動貼文下方，分享與《studio UG》角色的開心回憶或小故事，就能參與好禮抽獎。
活動將抽出20名幸運獲獎者，每位可獲得「壽司郎500元折價券」，留言時間以FB或IG系統顯示為準。
早在聯名開跑前即爆出討論聲量的主題店裝，外遇兔、小鼠、開心熊貓、壞壞貓、金田狐5大角色，陪大家用餐。2026年6月22日（一）至7月26日（日）全台6間主題店一覽：
◾️壽司郎台北中華路店：台北市中正區建國里中華路一段41號1樓
◾️壽司郎新店中興店：新北市新店區寶興里中興路三段13號
◾️壽司郎桃園台茂店：桃園市蘆竹區南崁里南崁路一段112號4F
◾️壽司郎台中遠雄店：台中市東區復興路四段186號1樓
◾️壽司郎台南南紡店：台南市東區中華東路一段366號2樓
◾️壽司郎高雄中正店：高雄市新興區中正三路2號
爭鮮迴轉壽司現在正聯名《小小兵&大怪獸》，搶在台灣電影6月30日上映前，即日起至8月3日先吃小小兵漢堡排、蝦味卷等11款餐點，推薦芒果莎莎和牛、香蕉檸檬焦糖鮭、芒果優格千層，隨餐附上限量指定商品插卡，共有4款可收集。PLUS則推薦「章魚 怪炸串」、「橘橘焦芒雞肉串」限定餐點。
凡加入爭鮮APP會員，並於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市，6月9日至8月3日，單筆消費滿200元即可加購1款聯名商品，單筆消費滿400元即可購買2個，依此類推（數量有限，售完為止，不限內用外帶），
◾️6月9日（二）起：「小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶」加購價189元／款。
◾️6月23日（二）起：「小小兵放空手機掛繩」加購價159元／款。
◾️7月7日（二）：「小小兵曬太陽沙灘袋」加購價359元／款。
◾️7月21日（二）：「小小兵出發去行李吊牌」加購價159元／款。