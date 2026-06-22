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荷姆茲海峽與黎巴嫩成會談焦點

伊朗稱獲石油出口豁免 部分海外資產解凍

川普強硬發言一度讓談判陷入緊張

未來60天成關鍵觀察期

美國與伊朗在瑞士舉行的首輪高層會談於22日落幕。在卡達與巴基斯坦斡旋下，雙方同意建立高層監督機制，並敲定在60天內達成最終協議的談判路線圖。儘管會談期間一度因荷姆茲海峽與黎巴嫩局勢出現緊張氣氛，但雙方仍形容談判是在「積極且具建設性」的氛圍下進行，並已取得「令人鼓舞的進展」。根據路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，據卡達與巴基斯坦發布的聯合聲明，美伊雙方高層委員會已就一份路線圖達成共識，目標是在60天內完成最終協議。聲明也表示，美伊雙方同意成立「高層委員會」（High Level Committee），負責監督整體調解進程，並由首席談判代表定期向委員會報告進度，並將成立多個工作小組，分別處理核計畫、制裁解除、協議執行監督及爭端解決機制等議題，同時針對其他雙邊爭議持續展開磋商。雙方也同意本週在瑞士布爾根施托克（Bürgenstock）度假區繼續進行技術層級會談，進一步討論協議細節。此次會談是在局勢高度敏感的背景下展開。就在談判開始前，伊朗再度宣布關閉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），指控美國未能履行要求以色列停止在黎巴嫩軍事行動的承諾。美國則否認海峽遭封鎖，並堅稱商業船舶仍持續通行。不過，航運數據顯示，荷姆茲海峽船舶流量確實受到影響。根據Kpler統計，23日僅有5艘船隻通過海峽，較前一天的26艘大幅減少。聯合聲明表示，美伊已同意建立直接溝通機制，以確保荷姆茲海峽航運安全與商業船舶自由通行，並釐清雙方對海峽現況的不同解讀。美方外交官透露，會談期間大量時間都用於討論荷姆茲海峽問題，並研究避免誤判與衝突升級的協調機制。此外，雙方也同意成立由卡達與巴基斯坦協助運作的「衝突降溫小組」（De-confliction Cell），並納入黎巴嫩相關議題，希望推動落實黎巴嫩停火協議。雖然以色列與真主黨（Hezbollah）近期仍持續交火，但美國副總統范斯（JD Vance）表示，雙方已在終止黎巴嫩敵對行動方面取得一定進展。范斯指出：「這類談判向來不會一帆風順，但我們確實看到一些進展。」伊朗方面則在會談結束後宣布取得多項成果。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透過社群平台表示，德黑蘭已獲得石油與石化產品出口豁免，部分遭凍結的海外資產也已解封，同時一項大規模的伊朗重建與發展計畫正式啟動。阿拉奇並未透露解凍資產規模及重建計畫內容，但強調這是本輪談判的重要成果。稍早參與談判的伊朗經濟顧問霍班札德（Hossein Ghorbanzadeh）也透露，美方已完成對伊朗原油及石油衍生產品出口實施臨時制裁豁免的協議草案。不過，美國白宮截至目前尚未證實相關說法。會談期間，美國總統川普（Donald Trump）多次發表強硬言論，也一度使談判氣氛緊張。川普警告伊朗若再度封鎖荷姆茲海峽，「將失去整個國家」，並揚言美國可能接管海峽，甚至向過境船舶徵收通行費。他同時要求伊朗立即約束真主黨停止在黎巴嫩的軍事行動，否則美國將再次對伊朗發動更猛烈攻擊。伊朗半官方媒體一度聲稱，伊朗代表團因不滿川普言論而拒絕返回會場。不過美國外交官否認此說法，強調伊朗代表始終留在談判地點，雙方甚至協商至深夜。美伊雙方已正式啟動為期60天的談判框架，希望在兩個月內完成最終協議。分析指出，目前談判已不再局限於核問題，而是擴大涵蓋石油制裁、荷姆茲海峽管理、黎巴嫩停火及區域安全架構等多項議題。阿拉奇則表示，未來成立的黎巴嫩衝突降溫機制將成為檢驗雙方誠意的第一個重要考驗。外界普遍認為，未來數週技術層級談判能否取得實質成果，以及黎巴嫩與荷姆茲海峽局勢是否穩定，將成為決定美伊能否在60天內達成全面協議的關鍵因素。