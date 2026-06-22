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台北市社子島開發爭議延燒，社子島自救會發言人李華萍直言「先安置、後拆遷」是話術，蔣萬安根本沒有做到，上任近4年未與民眾溝通，只有不斷召開會議，卻都沒有居民參與，只有程序輾壓。對此，蔣萬安今（22）日回應表示，將以「生態社子島」為願景，以嚴謹態度舉辦全國首次社子島安置計畫聽證會，並持續聆聽在地住戶與里長意見、將針對住戶量身訂做拆遷補償與安置措施，落實「戶戶安置、照顧弱勢」原則。蔣萬安今出席北市敬老卡升級活動，並於會前受訪時表示，對於社子島的開發，就是以「生態社子島」為願景，台北市府會以非常嚴謹的態度，舉辦全國首次社子島安置計畫聽證會。另一方面，北市府對於包括在地民眾、住戶、甚至里長的心聲，會不斷地持續聆聽跟溝通，並且針對所有住戶量身訂做拆遷補償、安置措施等，達到「戶戶安置、照顧弱勢」這樣的原則。至於相關的細節部分，蔣萬安也提到，除將專案住宅的租期拉長到24年，北市府也讓65歲以上長者的弱勢戶可以住到終老，種種這些措施會持續與地方溝通，也會秉持「全力以赴」的精神往前推進社子島開發。