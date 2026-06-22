2026年世界盃小組賽I組次輪即將在費城林肯金融球場點燃戰火。首戰靠著當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）梅開二度、以3：1輕取塞內加爾開胡的法國隊，此役只要全力爭勝，就能幾乎鎖定一張淘汰賽門票。反觀睽違40年重返世界盃舞台的伊拉克，首戰慘遭挪威以4：1血洗，如今次輪就要迎來小組實力最強的法國隊，面臨退無可退的淘汰絕境。《NOWNEWS》為讀者整理I組強弱對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/23法國VS伊拉克基本資訊
📍世界盃I組戰績一覽
📍法國VS伊拉克戰力分析
📍法國VS伊拉克預計先發名單與傷兵名單
📍法國VS伊拉克之戰結果預測
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
2026世界盃6/23法國VS伊拉克基本資訊
世界盃I組戰績一覽
法國VS伊拉克戰力分析
🇫🇷 法國 ：無懼「大巴陣」！盼用全能戰術轟開晉級大門
法國此役將牢牢掌控控球權，除了仰賴首戰梅開二度的當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在鋒線發威，登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利斯（Michael Olise）等球星的邊路一對一突破，以及楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）等中場大將的突襲，都是撕裂密集防守的致命武器。
由於整體實力與防守底蘊遠超對手，法國隊將保持耐性、好整以暇地拆解鐵桶陣，唯一懸念在於何時能攻破僵局，好讓德尚能提早換下主力、為後續淘汰賽蓄力。
🇮🇶 伊拉克：夾縫中求生存！盼靠鐵血紀律抗強權
睽違40年重返世界盃的伊拉克，此役的唯一方針是「生存與伺機反擊」。伊拉克中場核心阿馬里（Amir Al-Ammari）必須扛住法國中場的逼搶，成為球隊進攻的轉運樞紐，全力解放前鋒胡笙（Aymen Hussein）與哈馬迪（Ali Al-Hamadi）的罕見反擊機會。
伊拉克若能將死守平局超過一小時，將是創造奇蹟的關鍵。然而，受限於小組賽的搶分壓力，伊拉克若被迫壓上進攻，身後留下的巨大空檔，恐將成為法國前鋒群瘋狂肆虐的溫床。
法國VS伊拉克預計先發名單與傷兵名單
🇫🇷 法國／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：無
📍預測先發：麥克・邁南（Mike Maignan）；朱爾・孔德（Jules Koundé）、威廉・薩利巴（William Saliba）、達約・于帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、盧卡斯・迪涅（Lucas Digne）；馬努・科內（Manu Koné）、阿德里安・拉比奧（Adrien Rabiot）、奧斯曼・登貝萊（Ousmane Dembélé）、麥可・奧利斯（Michael Olise）、布拉德利・巴科拉（Bradley Barcola）；基利安・姆巴佩（Kylian Mbappé）。
🇮🇶 伊拉克／陣形：4-4-2
📍傷兵名單：阿里・賈西姆（Ali Jasim）因頸部不適出賽存疑、穆哈納德・阿里（Mohanad Ali）則在訓練中受傷恐缺陣，而老將門將賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan）則因非傷病因素未隨隊訓練。
📍預測先發：賈拉爾・哈桑（Jalal Hassan）；侯賽因・阿里（Hussein Ali）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen）、阿卡姆・哈希姆（Akam Hashem）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski）；易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh）、阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari）、齊達內・阿馬爾・伊克巴爾（Zidane Aamar Iqbal）、艾哈邁德・卡西姆（Ahmed Qasem）；阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al Hamadi）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein）。
法國VS伊拉克之戰結果預測
兩隊的實力層次完全不在同一個級別。即便法國隊此役勢必會為接下來的淘汰賽留力，但面對首戰被挪威徹底擊潰的伊拉克，高盧雄雞的陣容深度仍顯得綽綽有餘。
儘管伊拉克勢必要死守防線，雖然在比賽開局可能勉強能抵擋一陣，但法國隊打破僵局只是時間問題，隨後攻勢更將勢如破竹。外界普遍看好這將是一場屬於法國隊的輕鬆大勝，而最終的淨勝球差距，則取決於伊拉克能死守多久，以及法國主帥德尚何時決定將陣中球星換下休息。
比分預測：法國3：0輕鬆寫意擊敗伊拉克
2026世界盃法國國家隊球員名單
2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
2026世界盃I組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/23法國VS伊拉克基本資訊
📍世界盃I組戰績一覽
📍法國VS伊拉克戰力分析
📍法國VS伊拉克預計先發名單與傷兵名單
📍法國VS伊拉克之戰結果預測
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
|項目
|內容
|對戰組合
|🇫🇷 法國 vs 伊拉克 🇮🇶
|開踢時間
|台灣時間2026年6月23日 凌晨5點
|比賽場地
|費城林肯金融球場
|所屬組別
|小組賽I組（第2輪）
|首戰戰績
|法國首戰3：1贏塞內加爾、伊拉克首戰1：4慘遭挪威血洗
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
|排名
|球隊
|出賽
|勝
|和
|敗
|得失球差
|積分
|1
|挪威
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|2
|法國
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|3
|塞內加爾
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|4
|伊拉克
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
🇫🇷 法國 ：無懼「大巴陣」！盼用全能戰術轟開晉級大門
法國此役將牢牢掌控控球權，除了仰賴首戰梅開二度的當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在鋒線發威，登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利斯（Michael Olise）等球星的邊路一對一突破，以及楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）等中場大將的突襲，都是撕裂密集防守的致命武器。
由於整體實力與防守底蘊遠超對手，法國隊將保持耐性、好整以暇地拆解鐵桶陣，唯一懸念在於何時能攻破僵局，好讓德尚能提早換下主力、為後續淘汰賽蓄力。
睽違40年重返世界盃的伊拉克，此役的唯一方針是「生存與伺機反擊」。伊拉克中場核心阿馬里（Amir Al-Ammari）必須扛住法國中場的逼搶，成為球隊進攻的轉運樞紐，全力解放前鋒胡笙（Aymen Hussein）與哈馬迪（Ali Al-Hamadi）的罕見反擊機會。
伊拉克若能將死守平局超過一小時，將是創造奇蹟的關鍵。然而，受限於小組賽的搶分壓力，伊拉克若被迫壓上進攻，身後留下的巨大空檔，恐將成為法國前鋒群瘋狂肆虐的溫床。
🇫🇷 法國／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：無
📍預測先發：麥克・邁南（Mike Maignan）；朱爾・孔德（Jules Koundé）、威廉・薩利巴（William Saliba）、達約・于帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、盧卡斯・迪涅（Lucas Digne）；馬努・科內（Manu Koné）、阿德里安・拉比奧（Adrien Rabiot）、奧斯曼・登貝萊（Ousmane Dembélé）、麥可・奧利斯（Michael Olise）、布拉德利・巴科拉（Bradley Barcola）；基利安・姆巴佩（Kylian Mbappé）。
🇮🇶 伊拉克／陣形：4-4-2
📍傷兵名單：阿里・賈西姆（Ali Jasim）因頸部不適出賽存疑、穆哈納德・阿里（Mohanad Ali）則在訓練中受傷恐缺陣，而老將門將賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan）則因非傷病因素未隨隊訓練。
📍預測先發：賈拉爾・哈桑（Jalal Hassan）；侯賽因・阿里（Hussein Ali）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen）、阿卡姆・哈希姆（Akam Hashem）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski）；易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh）、阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari）、齊達內・阿馬爾・伊克巴爾（Zidane Aamar Iqbal）、艾哈邁德・卡西姆（Ahmed Qasem）；阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al Hamadi）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein）。
法國VS伊拉克之戰結果預測
兩隊的實力層次完全不在同一個級別。即便法國隊此役勢必會為接下來的淘汰賽留力，但面對首戰被挪威徹底擊潰的伊拉克，高盧雄雞的陣容深度仍顯得綽綽有餘。
儘管伊拉克勢必要死守防線，雖然在比賽開局可能勉強能抵擋一陣，但法國隊打破僵局只是時間問題，隨後攻勢更將勢如破竹。外界普遍看好這將是一場屬於法國隊的輕鬆大勝，而最終的淨勝球差距，則取決於伊拉克能死守多久，以及法國主帥德尚何時決定將陣中球星換下休息。
比分預測：法國3：0輕鬆寫意擊敗伊拉克
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|門將
|1
|布萊斯·桑巴
|Brice Samba
|朗斯
|門將
|16
|邁克·麥尼昂
|Mike Maignan
|AC米蘭
|門將
|23
|羅賓·里塞爾
|Robin Risser
|斯特拉斯堡
|後衛
|2
|馬洛·古斯托
|Malo Gusto
|切爾西
|後衛
|3
|盧卡斯·迪尼
|Lucas Digne
|阿斯頓維拉
|後衛
|4
|代奧·烏帕梅卡諾
|Dayot Upamecano
|拜仁慕尼黑
|後衛
|5
|朱爾·孔德
|Jules Koundé
|巴塞隆納
|後衛
|15
|易卜拉希馬·科納特
|Ibrahima Konaté
|利物浦
|後衛
|17
|威廉·薩利巴
|William Saliba
|兵工廠
|後衛
|19
|特奧·埃爾南德斯
|Theo Hernández
|AC米蘭
|後衛
|21
|盧卡斯·埃爾南德斯
|Lucas...
|巴黎聖日耳曼
|後衛
|26
|馬克桑斯·拉克魯瓦
|Maxence Lacroix
|水晶宮
|中場
|6
|曼努·科內
|Manu Koné
|羅馬
|中場
|8
|奧雷利安·楚阿梅尼
|Aurélien Tchouaméni
|皇家馬德里
|中場
|11
|麥可·奧利斯
|Michael Olise
|拜仁慕尼黑
|中場
|13
|恩戈洛·坎特
|N'Golo Kanté
|吉達聯合
|中場
|14
|阿德里安·拉比奧
|Adrien Rabiot
|尤文圖斯
|中場
|18
|沃倫·扎伊爾-埃梅里
|Warren Zaïre-Emery
|巴黎聖日耳曼
|中場
|24
|雷安·切爾基
|Rayan Cherki
|曼城
|中場
|25
|馬格內斯·阿利烏什
|Maghnes Akliouche
|摩納哥
|前鋒
|7
|奧士曼·登貝萊
|Ousmane Dembélé
|巴黎聖日耳曼
|前鋒
|9
|馬庫斯·圖拉姆
|Marcus Thuram
|國際米蘭
|前鋒
|10
|基利安·姆巴佩
|Kylian Mbappé
|皇家馬德里
|前鋒
|12
|布萊德利·巴爾科拉
|Bradley Barcola
|巴黎聖日耳曼
|前鋒
|20
|迪西雷·杜埃
|Désiré Doué
|巴黎聖日耳曼
|前鋒
|22
|讓-菲利普·馬特塔
|Jean-Philippe Mateta
|水晶宮
|位置
|中文名
|英文名
|所屬球會
|門將
|法哈德・塔利布
|Fahad Talib
|Al Talaba
|門將
|賈拉勒・哈桑
|Jalal Hassan
|Al-Zawraa
|門將
|艾哈邁德・巴希爾
|Ahmed Basil
|Al-Shorta
|後衛
|侯賽因・阿里
|Hussein Ali
|Pogoń Szczecin
|後衛
|穆納夫・尤尼斯
|Manaf Younis
|Al-Shorta
|後衛
|扎伊德・塔赫辛
|Zaid Tahseen
|Pakhtakor
|後衛
|雷賓・蘇拉卡
|Rebin Sulaka
|Port FC
|後衛
|阿卡姆・哈希姆
|Akam Hashem
|Al-Zawraa
|後衛
|梅爾查斯・多斯基
|Merchas Doski
|Viktoria Plzeň
|後衛
|艾哈邁德・葉海亞
|Ahmed Yahya
|Al-Shorta
|後衛
|扎伊德・伊斯梅爾
|Zaid Ismail
|Al Talaba
|後衛
|弗蘭斯・普特羅斯
|Frans Putros
|Persib Bandung
|後衛
|穆斯塔法・薩杜恩
|Mustafa Saadoon
|Al-Shorta
|中場
|阿米爾・阿爾阿馬里
|Amir Al-Ammari
|Cracovia
|中場
|凱文・雅各布
|Kevin Yakob
|AGF
|中場
|齊達內・伊克巴爾
|Zidane Iqbal
|Utrecht
|中場
|艾馬爾・謝爾
|Aimar Sher
|Sarpsborg
|中場
|易卜拉欣・巴耶什
|Ibrahim Bayesh
|Al-Dhafra
|中場
|艾哈邁德・卡塞姆
|Ahmed Qasem
|Nashville SC
|中場
|優素福・阿明
|Youssef Amyn
|AEK Larnaca
|中場
|馬可・法爾吉
|Marko Farji
|Venezia
|前鋒
|阿里・賈西姆
|Ali Jasim
|Como
|前鋒
|阿里・阿爾哈馬迪
|Ali Al-Hamadi
|Ipswich Town
|前鋒
|阿里・優素福
|Ali Youssef
|Apollon Limassol
|前鋒
|艾曼・侯賽因
|Aymen Hussein
|Al-Karma
|前鋒
|穆哈納德・阿里
|Mohanad Ali
|Dibba
|輪次
|對戰組合
|比賽日期
|第1輪
|法國 vs 塞內加爾
|2026年6月16日3:00 AM
|第1輪
|挪威 vs 伊拉克
|2026年6月16日6:00 AM
|第2輪
|塞內加爾 vs 挪威
|2026年6月23日8:00AM
|第2輪
|法國 vs 伊拉克
|2026年6月23日5:00AM
|第3輪
|伊拉克 vs 塞內加爾
|2026年6月27日3:00AM
|第3輪
|挪威 vs 法國
|2026年6月27日3:00AM
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
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