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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/23法國VS伊拉克基本資訊

📍世界盃I組戰績一覽

📍法國VS伊拉克戰力分析

📍法國VS伊拉克預計先發名單與傷兵名單

📍法國VS伊拉克之戰結果預測

📍2026世界盃法國國家隊球員名單

📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單

📍2026世界盃I組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點

▲2026世界盃（FIFA）。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃6/23法國VS伊拉克基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇫🇷 法國 vs 伊拉克 🇮🇶 開踢時間 台灣時間2026年6月23日 凌晨5點 比賽場地 費城林肯金融球場 所屬組別 小組賽I組（第2輪） 首戰戰績 法國首戰3：1贏塞內加爾、伊拉克首戰1：4慘遭挪威血洗 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

世界盃I組戰績一覽

排名 球隊 出賽 勝 和 敗 得失球差 積分 1 挪威 1 1 0 0 +3 3 2 法國 1 1 0 0 +2 3 3 塞內加爾 1 0 0 1 -2 0 4 伊拉克 1 0 0 1 -3 0

法國VS伊拉克戰力分析

🇫🇷 法國 ：無懼「大巴陣」！盼用全能戰術轟開晉級大門

▲法國此役將牢牢掌控控球權，除了仰賴首戰梅開二度的當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在鋒線發威，登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利斯（Michael Olise）等球星的邊路一對一突破。（圖／美聯社／達志影像）

🇮🇶 伊拉克：夾縫中求生存！盼靠鐵血紀律抗強權

▲挪威擊敗伊拉克，亞洲6強不敗金身遭到終結。（圖／路透／達志影像）

法國VS伊拉克預計先發名單與傷兵名單

🇫🇷 法國／陣形：4-2-3-1

📍傷兵名單：

📍預測先發：

🇮🇶 伊拉克／陣形：4-4-2

📍傷兵名單：

📍預測先發：

法國VS伊拉克之戰結果預測

比分預測：法國3：0輕鬆寫意擊敗伊拉克

▲罕見殺入世界盃會內賽的伊拉克，小組賽首秀面對挪威就是地獄等級的難關。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃法國國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 1 布萊斯·桑巴 Brice Samba 朗斯 門將 16 邁克·麥尼昂 Mike Maignan AC米蘭 門將 23 羅賓·里塞爾 Robin Risser 斯特拉斯堡 後衛 2 馬洛·古斯托 Malo Gusto 切爾西 後衛 3 盧卡斯·迪尼 Lucas Digne 阿斯頓維拉 後衛 4 代奧·烏帕梅卡諾 Dayot Upamecano 拜仁慕尼黑 後衛 5 朱爾·孔德 Jules Koundé 巴塞隆納 後衛 15 易卜拉希馬·科納特 Ibrahima Konaté 利物浦 後衛 17 威廉·薩利巴 William Saliba 兵工廠 後衛 19 特奧·埃爾南德斯 Theo Hernández AC米蘭 後衛 21 盧卡斯·埃爾南德斯 Lucas... 巴黎聖日耳曼 後衛 26 馬克桑斯·拉克魯瓦 Maxence Lacroix 水晶宮 中場 6 曼努·科內 Manu Koné 羅馬 中場 8 奧雷利安·楚阿梅尼 Aurélien Tchouaméni 皇家馬德里 中場 11 麥可·奧利斯 Michael Olise 拜仁慕尼黑 中場 13 恩戈洛·坎特 N'Golo Kanté 吉達聯合 中場 14 阿德里安·拉比奧 Adrien Rabiot 尤文圖斯 中場 18 沃倫·扎伊爾-埃梅里 Warren Zaïre-Emery 巴黎聖日耳曼 中場 24 雷安·切爾基 Rayan Cherki 曼城 中場 25 馬格內斯·阿利烏什 Maghnes Akliouche 摩納哥 前鋒 7 奧士曼·登貝萊 Ousmane Dembélé 巴黎聖日耳曼 前鋒 9 馬庫斯·圖拉姆 Marcus Thuram 國際米蘭 前鋒 10 基利安·姆巴佩 Kylian Mbappé 皇家馬德里 前鋒 12 布萊德利·巴爾科拉 Bradley Barcola 巴黎聖日耳曼 前鋒 20 迪西雷·杜埃 Désiré Doué 巴黎聖日耳曼 前鋒 22 讓-菲利普·馬特塔 Jean-Philippe Mateta 水晶宮

2026世界盃伊拉克國家隊球員名單

位置 中文名 英文名 所屬球會 門將 法哈德・塔利布 Fahad Talib Al Talaba 門將 賈拉勒・哈桑 Jalal Hassan Al-Zawraa 門將 艾哈邁德・巴希爾 Ahmed Basil Al-Shorta 後衛 侯賽因・阿里 Hussein Ali Pogoń Szczecin 後衛 穆納夫・尤尼斯 Manaf Younis Al-Shorta 後衛 扎伊德・塔赫辛 Zaid Tahseen Pakhtakor 後衛 雷賓・蘇拉卡 Rebin Sulaka Port FC 後衛 阿卡姆・哈希姆 Akam Hashem Al-Zawraa 後衛 梅爾查斯・多斯基 Merchas Doski Viktoria Plzeň 後衛 艾哈邁德・葉海亞 Ahmed Yahya Al-Shorta 後衛 扎伊德・伊斯梅爾 Zaid Ismail Al Talaba 後衛 弗蘭斯・普特羅斯 Frans Putros Persib Bandung 後衛 穆斯塔法・薩杜恩 Mustafa Saadoon Al-Shorta 中場 阿米爾・阿爾阿馬里 Amir Al-Ammari Cracovia 中場 凱文・雅各布 Kevin Yakob AGF 中場 齊達內・伊克巴爾 Zidane Iqbal Utrecht 中場 艾馬爾・謝爾 Aimar Sher Sarpsborg 中場 易卜拉欣・巴耶什 Ibrahim Bayesh Al-Dhafra 中場 艾哈邁德・卡塞姆 Ahmed Qasem Nashville SC 中場 優素福・阿明 Youssef Amyn AEK Larnaca 中場 馬可・法爾吉 Marko Farji Venezia 前鋒 阿里・賈西姆 Ali Jasim Como 前鋒 阿里・阿爾哈馬迪 Ali Al-Hamadi Ipswich Town 前鋒 阿里・優素福 Ali Youssef Apollon Limassol 前鋒 艾曼・侯賽因 Aymen Hussein Al-Karma 前鋒 穆哈納德・阿里 Mohanad Ali Dibba

2026世界盃I組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期 第1輪 法國 vs 塞內加爾 2026年6月16日3:00 AM 第1輪 挪威 vs 伊拉克 2026年6月16日6:00 AM 第2輪 塞內加爾 vs 挪威 2026年6月23日8:00AM 第2輪 法國 vs 伊拉克 2026年6月23日5:00AM 第3輪 伊拉克 vs 塞內加爾 2026年6月27日3:00AM 第3輪 挪威 vs 法國 2026年6月27日3:00AM

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃小組賽I組次輪即將在費城林肯金融球場點燃戰火。首戰靠著當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）梅開二度、以3：1輕取塞內加爾開胡的法國隊，此役只要全力爭勝，就能幾乎鎖定一張淘汰賽門票。反觀睽違40年重返世界盃舞台的伊拉克，首戰慘遭挪威以4：1血洗，如今次輪就要迎來小組實力最強的法國隊，面臨退無可退的淘汰絕境。《NOWNEWS》為讀者整理I組強弱對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。法國此役將牢牢掌控控球權，除了仰賴首戰梅開二度的當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在鋒線發威，登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利斯（Michael Olise）等球星的邊路一對一突破，以及楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）等中場大將的突襲，都是撕裂密集防守的致命武器。由於整體實力與防守底蘊遠超對手，法國隊將保持耐性、好整以暇地拆解鐵桶陣，唯一懸念在於何時能攻破僵局，好讓德尚能提早換下主力、為後續淘汰賽蓄力。睽違40年重返世界盃的伊拉克，此役的唯一方針是「生存與伺機反擊」。伊拉克中場核心阿馬里（Amir Al-Ammari）必須扛住法國中場的逼搶，成為球隊進攻的轉運樞紐，全力解放前鋒胡笙（Aymen Hussein）與哈馬迪（Ali Al-Hamadi）的罕見反擊機會。伊拉克若能將死守平局超過一小時，將是創造奇蹟的關鍵。然而，受限於小組賽的搶分壓力，伊拉克若被迫壓上進攻，身後留下的巨大空檔，恐將成為法國前鋒群瘋狂肆虐的溫床。麥克・邁南（Mike Maignan）；朱爾・孔德（Jules Koundé）、威廉・薩利巴（William Saliba）、達約・于帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、盧卡斯・迪涅（Lucas Digne）；馬努・科內（Manu Koné）、阿德里安・拉比奧（Adrien Rabiot）、奧斯曼・登貝萊（Ousmane Dembélé）、麥可・奧利斯（Michael Olise）、布拉德利・巴科拉（Bradley Barcola）；基利安・姆巴佩（Kylian Mbappé）。阿里・賈西姆（Ali Jasim）因頸部不適出賽存疑、穆哈納德・阿里（Mohanad Ali）則在訓練中受傷恐缺陣，而老將門將賈拉勒・哈桑（Jalal Hassan）則因非傷病因素未隨隊訓練。賈拉爾・哈桑（Jalal Hassan）；侯賽因・阿里（Hussein Ali）、扎伊德・塔赫辛（Zaid Tahseen）、阿卡姆・哈希姆（Akam Hashem）、梅爾查斯・多斯基（Merchas Doski）；易卜拉欣・巴耶什（Ibrahim Bayesh）、阿米爾・阿爾阿馬里（Amir Al-Ammari）、齊達內・阿馬爾・伊克巴爾（Zidane Aamar Iqbal）、艾哈邁德・卡西姆（Ahmed Qasem）；阿里・阿爾哈馬迪（Ali Al Hamadi）、艾曼・侯賽因（Aymen Hussein）。兩隊的實力層次完全不在同一個級別。即便法國隊此役勢必會為接下來的淘汰賽留力，但面對首戰被挪威徹底擊潰的伊拉克，高盧雄雞的陣容深度仍顯得綽綽有餘。儘管伊拉克勢必要死守防線，雖然在比賽開局可能勉強能抵擋一陣，但法國隊打破僵局只是時間問題，隨後攻勢更將勢如破竹。外界普遍看好這將是一場屬於法國隊的輕鬆大勝，而最終的淨勝球差距，則取決於伊拉克能死守多久，以及法國主帥德尚何時決定將陣中球星換下休息。