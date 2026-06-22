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15至45歲首見下降 65歲以上連續3年下降

攜手金管會防治金融詐騙、債務相關自殺

▲近十年自殺通報在債務問題佔比趨勢。（圖／衛福部提供）

十大死因中自殺（蓄意自我傷害）排在第十名，共有2543人因自殺而死，僅次於腎炎腎病症候群及腎病變。其中針對45至64歲自殺人數上升，衛福部心理健康司司長陳柏熹指出，去年中已跟金管會啟動合作，希望讓金融詐騙、債務等「想不開」民眾可以有更完善的轉介。自殺人數較113年減少111人，死亡率、標準化死亡率都比前一年減少。依照年齡區分並與前一年度比較，0至14歲自殺人數24人（+5）、15至24歲236人（-38）、25至44歲1177人（-67）、45至64歲1411人（+6）、65歲以上1103人（-17）。陳柏熹指出，15至45歲的自殺人數首見下降，青壯世代心理健康支持方案服務人數達8.7萬人，服務滿意度高達96%，服務對象的生活品質跟負向情緒皆有改善，顯現方案有其效益。65歲以上長者自殺趨勢也連續3年下降，持續辦理擴大老人憂鬱症篩檢，並且研議強化高齡者心理健康促進及自殺防治策略。針對45至64歲自殺趨勢持平，且女性降幅較男性顯著一事。陳柏熹表示，將強化職場以及男性的心理支持，包含男性關懷專線（0800-013-999）提供心理健康議題的支持跟諮詢。另也跨部會結合勞動部、經濟部、人事總處、教育部、國防部、內政部等推動員工協助方案（EAPs）。另一方面，不少金融詐騙受害者者「想不開」；114年自殺通報債務問題佔比約4.17%。陳柏熹說，去年中開始跟金管會合作，希望讓金融機構從業人員知道如何轉介，並且張貼海報等宣導文件，提高從業人員的敏感度。在兒童及青少年部分則有三級預防措施，陳柏熹指出，第一級是預防促進，第二級是校園輔導室支持，第三級則是輔諮中心介入。