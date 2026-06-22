老舊公寓、社區沒有設置管委會，導致社區公設損壞後難以換新，台北市政府為了強化市民居住安全、推動社區自治，北市府115年度「台北市公寓大廈輔導成立管理組織計畫」已全面啟動，透過此計畫，不僅能獲得全程免費的專業輔導，合法成立並報備後，更有機會爭取最高138萬元的修繕與成立補助。
為什麼要成立管委會？推動社區自治、公設維護
隨著建物老化，社區管理已不再只是單純的日常清潔，台北市政府建築管理工程處指出，社區公共安全申報、消防設施管理、電梯維護，以及住戶間的溝通協調，都需要有系統的組織來運作，有管委會也可代表申請政府公設修繕補助，讓居住品質更加提升。
最高補助138萬！雙重補助申請條件一次看
台北市政府針對尚未成立管委會的公寓、社區，提供115年度「台北市公寓大廈輔導成立管理組織計畫」，合法成立並完成報備的社區，可以申請「成立補助」與「共用部分維護修繕補助」雙重資源，最高可申請138萬元補助，實質減輕住戶負擔。
資格：於民國114年1月1日以後，依《公寓大廈管理條例》成立管委會或推選管理負責人並完成首次報備，且建築物於92年12月31日以前領得使用執照、樓層數為6樓以上者。
成立管委會補助金額：
6至7層樓：每案補助新台幣6萬元。
8層樓以上：每案補助新台幣8萬元。
共用部分維護修繕費用補助：
補助項目： 公共消防、通道溝渠、環境衛生及其他與公共安全相關之設施、設備維護修繕費用。
最高額度： 若屬於首次成立管理組織並完成報備者，每案最高補助額度可達新台幣138萬元。
兩場免費法令說明會：時間、地點與報名資訊
為提升管委會成立並解答住戶疑問，市府將舉辦兩場免費說明會，邀請有實務與教學經驗的台灣物業管理學會理事長郭紀子、台灣物業管理學會兼任講師林祥清，說明法規說明、文件實作與公共安全議題，強化社區住戶與管理幹部之實務操作能力，每場次限額50人，現場提供餐盒與飲料。
第一場次
時間：6月29日（周一）13：00～17：00
地點：台北市中山區公所行政中心大禮堂（台北市中山區松江路367號6樓）
第二場次
時間：7月24日（周五）13：00～17：00
地點： 台北市士林區公所行政中心大禮堂（台北市士林區中正路439號8樓）
報名網址：https://docs.google.com/forms/d/1QDmk7wL-M92aYpMMDY_tui2WC5hnb0X-p-znj9V-3lE/edit
免費輔導成立管委會申請方式
服務區域： 中山區、士林區、內湖區、北投區
輔導單位： 社團法人台灣物業管理學會
聯絡窗口： 鄭小姐 02-2212-2248、0910-608-180
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隨著建物老化，社區管理已不再只是單純的日常清潔，台北市政府建築管理工程處指出，社區公共安全申報、消防設施管理、電梯維護，以及住戶間的溝通協調，都需要有系統的組織來運作，有管委會也可代表申請政府公設修繕補助，讓居住品質更加提升。
台北市政府針對尚未成立管委會的公寓、社區，提供115年度「台北市公寓大廈輔導成立管理組織計畫」，合法成立並完成報備的社區，可以申請「成立補助」與「共用部分維護修繕補助」雙重資源，最高可申請138萬元補助，實質減輕住戶負擔。
資格：於民國114年1月1日以後，依《公寓大廈管理條例》成立管委會或推選管理負責人並完成首次報備，且建築物於92年12月31日以前領得使用執照、樓層數為6樓以上者。
成立管委會補助金額：
6至7層樓：每案補助新台幣6萬元。
8層樓以上：每案補助新台幣8萬元。
共用部分維護修繕費用補助：
補助項目： 公共消防、通道溝渠、環境衛生及其他與公共安全相關之設施、設備維護修繕費用。
最高額度： 若屬於首次成立管理組織並完成報備者，每案最高補助額度可達新台幣138萬元。
為提升管委會成立並解答住戶疑問，市府將舉辦兩場免費說明會，邀請有實務與教學經驗的台灣物業管理學會理事長郭紀子、台灣物業管理學會兼任講師林祥清，說明法規說明、文件實作與公共安全議題，強化社區住戶與管理幹部之實務操作能力，每場次限額50人，現場提供餐盒與飲料。
第一場次
時間：6月29日（周一）13：00～17：00
地點：台北市中山區公所行政中心大禮堂（台北市中山區松江路367號6樓）
第二場次
時間：7月24日（周五）13：00～17：00
地點： 台北市士林區公所行政中心大禮堂（台北市士林區中正路439號8樓）
報名網址：https://docs.google.com/forms/d/1QDmk7wL-M92aYpMMDY_tui2WC5hnb0X-p-znj9V-3lE/edit
免費輔導成立管委會申請方式
服務區域： 中山區、士林區、內湖區、北投區
輔導單位： 社團法人台灣物業管理學會
聯絡窗口： 鄭小姐 02-2212-2248、0910-608-180