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為什麼要成立管委會？推動社區自治、公設維護

▲成立管委會後，可為社區帶來公設修繕、調節住戶之間關係等。（示意圖／台灣房屋提供）

最高補助138萬！雙重補助申請條件一次看

▲首次成立管理組織並完成報備者，有機會獲得共用部分維護修繕費用，最高可達新台幣138萬元 。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

兩場免費法令說明會：時間、地點與報名資訊

免費輔導成立管委會申請方式

老舊公寓、社區沒有設置管委會，導致社區公設損壞後難以換新，台北市政府為了強化市民居住安全、推動社區自治，北市府115年度「台北市公寓大廈輔導成立管理組織計畫」已全面啟動，透過此計畫，不僅能獲得全程免費的專業輔導，合法成立並報備後，更有機會爭取最高138萬元的修繕與成立補助。隨著建物老化，社區管理已不再只是單純的日常清潔，台北市政府建築管理工程處指出，社區公共安全申報、消防設施管理、電梯維護，以及住戶間的溝通協調，都需要有系統的組織來運作，有管委會也可代表申請政府公設修繕補助，讓居住品質更加提升。台北市政府針對尚未成立管委會的公寓、社區，提供115年度「台北市公寓大廈輔導成立管理組織計畫」，合法成立並完成報備的社區，可以申請「成立補助」與「共用部分維護修繕補助」雙重資源，最高可申請138萬元補助，實質減輕住戶負擔。於民國114年1月1日以後，依《公寓大廈管理條例》成立管委會或推選管理負責人並完成首次報備，且建築物於92年12月31日以前領得使用執照、樓層數為6樓以上者。6至7層樓：每案補助新台幣6萬元。8層樓以上：每案補助新台幣8萬元。補助項目： 公共消防、通道溝渠、環境衛生及其他與公共安全相關之設施、設備維護修繕費用。最高額度： 若屬於首次成立管理組織並完成報備者，每案最高補助額度可達新台幣138萬元。為提升管委會成立並解答住戶疑問，市府將舉辦兩場免費說明會，邀請有實務與教學經驗的台灣物業管理學會理事長郭紀子、台灣物業管理學會兼任講師林祥清，說明法規說明、文件實作與公共安全議題，強化社區住戶與管理幹部之實務操作能力，每場次限額50人，現場提供餐盒與飲料。6月29日（周一）13：00～17：00台北市中山區公所行政中心大禮堂（台北市中山區松江路367號6樓）7月24日（周五）13：00～17：00台北市士林區公所行政中心大禮堂（台北市士林區中正路439號8樓）中山區、士林區、內湖區、北投區社團法人台灣物業管理學會鄭小姐 02-2212-2248、0910-608-180