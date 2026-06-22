我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃小組賽G組傳出歷史性捷報！埃及隊在溫哥華的不列顛哥倫比亞體育場（BC Place）上演了一場精彩的逆轉勝，終場以3：1擊敗紐西蘭隊。這場勝利不僅是埃及隊在本屆賽事的首勝，更是他們隊史在世界盃正賽拿下的第一場勝利，正式寫下埃及足球的新篇章。比賽開局由紐西蘭掌控節奏。第15分鐘，紐西蘭後衛費恩·瑟曼（Finn Surman）接獲提姆·潘恩（Tim Payne）精準的角球傳中，以一記強力的頭錘破網，幫助「全白隊」（All Whites）取得1：0 領先。然而，埃及隊在下半場展現了極高的戰術調整能力。第59分鐘，莫斯塔法·齊科（Mostafa Ziko）接獲穆罕默德·哈尼（Mohamed Hany）的精準吊中，頂進關鍵的追平分，瞬間點燃了埃及球迷的熱情。追平比分後的埃及氣勢如虹。第68分鐘，當家巨星穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah）展現個人頂級球技，他在禁區內與齊科巧妙配合，冷靜地將球送入球門左下角，幫助埃及以2：1超前比數。這粒價值連城的進球，也是薩拉赫在本屆世界盃的首顆入球。面對急於追分的紐西蘭，埃及隊防線穩如泰山。比賽尾聲，替補上場的馬哈茂德·特雷澤蓋（Mahmoud Trezeguet）在第82分鐘接獲妙傳，果斷起腳破門，將比分擴大至3：1，徹底澆熄了紐西蘭的反撲希望。終場哨響，BC體育場內的埃及球迷陷入瘋狂。對於這支極度熱愛足球的國家來說，這場勝利象徵意義深遠。薩拉赫在比賽中展現了球星價值，而齊科與特雷澤蓋的關鍵入球，則證明了埃及隊絕非僅依靠單一球星，展現出強大的團隊進攻深度。賽後數據顯示，埃及隊在下半場展現了完全的統治力，高達70%的控球率與多次威脅射門，讓紐西蘭防線難以招架。對於紐西蘭而言，這是他們在本屆賽事中第三次領先後遭對手逆轉，晉級形勢變得岌岌可危。