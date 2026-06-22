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高雄市1名73歲張姓婦人誤信ㄧ頁式購物網站陷阱，以「解除分期付款」詐術老哏誘導她前往提款機操作，同時要求拍下帳戶存款金額等畫面，傳送給對方確認。所幸一名休假購物的海巡上士發現異狀，立即通報轄區警方及時介入，在提款機前攔下這場騙局，保住了老婦人的䒢190萬元老本。高市警局鹽埕警分局建國四路派出所於19日15時許接獲報案，稱鹽埕區七賢二路某超市提款機前有一名張姓老婦人（73歲）神情異樣，疑似遭詐騙。警方調查發現，張姓婦人日前因欲購買電子產品瀏覽一頁式購物網站，但在設定貨到付款時，系統卻顯示異常並要求聯繫客服。對方佯稱因作業疏失導致訂單設定錯誤，必須配合辦理解除程序，誘導她前往提款機操作，同時要求拍下帳戶存款金額等畫面，傳送給對方確認。所幸當時海巡署南部分署的郭姓上士與友人休假購物時，發現張姓婦人神情緊張地邊視訊邊操作提款機，隨即報案請求協助。員警到場後與詐騙成員通話，對方得知警方到場隨即掛上，警方便向張婦解釋此為「解除分期付款」詐騙手法。婦人驚覺差點落入陷阱，頻頻向警方與郭姓上士等人致謝，並餘悸猶存地表示，若非大家及時拉她一把，百萬元養老金恐早已化為烏有。鹽埕警分局呼籲，提款機絕無解除分期付款、取消訂單或驗證帳戶的功能。凡接獲來電要求操作提款機或網路銀行者皆為詐騙。民眾如遇類似情形務必保持冷靜，並立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，切勿輕易匯款。