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挪威睽違多年重返世界舞台，本屆賽事除了哈蘭德（Erling Haaland）領軍備受矚目，陣中更出現一段跨越32年的父子傳承故事。挪威在波士頓迎戰伊拉克時，陣中有3名球員的父親都曾代表挪威出戰1994年美國世界盃，如今兒子們再度踏上同一片土地，延續父親未完成的足球夢。這3組父子分別是哈蘭德與父親阿爾夫-因格（Alf-Inge Haaland）、索爾洛特（Alexander Sørloth）與父親戈蘭（Gøran Sørloth），以及托斯特維特（Kristian Thorstvedt）與父親埃里克（Erik Thorstvedt）。此外，中場貝格（Patrick Berg）的父親奧爾揚（Ørjan Berg）也曾是挪威國腳，讓這支挪威隊充滿濃厚的「二代國腳」色彩。1994年美國世界盃，挪威與墨西哥、義大利、愛爾蘭同組，最終4隊同積4分且淨勝球相同，挪威因進球數較少遭到淘汰。當年挪威只丟1球，但也只進1球，無緣晉級淘汰賽。前挪威門將托斯特維特接受《CNN Sports》訪問時坦言，想到兒子即將在世界盃登場，自己忍不住流下眼淚。他表示，挪威的運動文化並不鼓勵家長把壓力放在孩子身上，而是讓孩子從小接觸多種運動、享受過程，「最重要的是不要給孩子太多壓力，讓足球成為他們真正熱愛的事。」索爾洛特的父親戈蘭也形容，看著兒子與哈蘭德並肩作戰，就像童話成真。事實上，索爾洛特年少時曾練過手球，也曾在12歲時入選挪威競速滑冰國家隊；托斯特維特則一度差點赴美就讀大學，直到父親替他向老東家維京隊爭取試訓機會，才開啟職業足球道路。挪威能夠重返世界盃舞台，哈蘭德無疑是關鍵人物。托斯特維特盛讚哈蘭德在國家隊的進球效率驚人，「如果你在曼城場均超過1球已經很不可思議，但在挪威做到這點，根本是難以置信。」不過這群「國腳爸爸」都很清楚，世界盃不能過度幻想。戈蘭表示，身為前職業球員他仍相信最重要的是「一場一場來」，對他們而言，能在32年後看見兒子們站上同一舞台，已經是最珍貴的時刻。