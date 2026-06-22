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外交部回應：目前帳號已恢復 Meta將調查原因

Meta旗下多個社群平台，包括Facebook、Instagram、Threads等，近日在台灣爆發大規模帳號停權災情，前總統陳水扁、前民眾黨主席柯文哲等政治人物，不分藍綠白均受影響，儘管Meta已於18日出面解釋並道歉，外交部的Threads帳號昨（21）晚仍遭停權，一夜消失，到22日早上10時前後才重生，外交部回應稱Meta將調查原因。外交部今一早則回應，有關外交部Threads帳號近日遭無預警停權一事，Meta公司表示將調查帳號遭停權原因，並儘速協助恢復正常運作。帳號已於本（22）日恢復正常運作。外交部將持續善用社群媒體平台推動公眾外交，增進國際社會對台灣的理解與支持。在先前一波災情中，除陳水扁、柯文哲的Threads遭停權外，前立委陳柏惟、國民黨立委陳玉珍、柯志恩、民進黨籍桃園市議員黃瓊慧、民進黨籍台北市議員參選人劉品妡、民眾黨籍新北市議員陳世軒的帳號也都受影響，還有前中廣董事長趙少康、台北101董事長賈永婕的帳號都一度消失。