天氣熱爆，許多人家裡的冷氣機已經開始運作，但開冷氣不到10分鐘，出風口就像「小瀑布」狂滴水？冷氣專家「空調小教室」老柯就指出，造成冷氣漏水的5大原因，包括排水管材質、冷氣安裝位置、排水管坡度等，都可能讓冷氣有異味、狂滴水。
冷氣漏水5大原因
天熱大家都想開冷氣，不過有民眾發現，只要一開冷氣，冷氣出風口就會瘋狂滴水，甚至就像「小瀑布」一樣，YouTube頻道「優尼克空間設計」日前邀請同為YouTuber的「空調小教室」老柯一起分析冷氣漏水的5大原因。
1、排水管材質與安裝：PVC排水管材質有分厚管及薄管，若冷凝水流出的那一段是薄管，或是沒有做好保溫，安裝時又沒有高低差，水管表面就容易有凝結露水，久了之後就會漏水。
2、冷氣安裝位置：室內機安裝位置如果太低，排水孔又比室內機出水口高，有些廠商會把排水管做成S型，將水排出去，但S型排水管容易積水，髒污累積速度會加快，導致排水管堵塞、漏水。
3、積水導致異味：排水管積水會產生水垢和黏稠的生物膜，還有一些排水管排出的位置，就在水溝上方，會導致水溝的臭味順著排水管直通冷氣，造成冷氣吹出來有臭味。
4、排水管高度設計：冷氣排水口到牆壁排出的高度差需要足夠，建議每100公分下降3公分。不過如果室內空氣不流通，則需要更大的高低差，要視環境不同做改變。
5、品牌與設計問題：某些品牌冷氣水盤設計，可能導致積水，只要積水就容易有水垢，會增加漏水機率 。
定時清潔濾網 省電防漏水
老柯表示，如果冷氣漏水是幾十秒1滴，很可能是冷氣太髒導致漏水，建議平時要定期清潔濾網，只要每兩周清洗一次濾網，不只可以預防冷氣滴水，還可以省電，他透露有客戶清洗濾網前後，2個月電費差了1千元。
記者以前租屋處冷氣也曾發生過漏水情況，只要開啟冷氣不到10分鐘，冷氣就會「下小雨」，甚至變成「小瀑布」，房東請冷氣清洗廠商來為冷氣室內機深度清洗，不過洗完之後還是有漏水，推測原因是排水管有堵塞，後來更換新的冷氣機，並把排水管疏通後，就沒有漏水的情況了。
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天熱大家都想開冷氣，不過有民眾發現，只要一開冷氣，冷氣出風口就會瘋狂滴水，甚至就像「小瀑布」一樣，YouTube頻道「優尼克空間設計」日前邀請同為YouTuber的「空調小教室」老柯一起分析冷氣漏水的5大原因。
1、排水管材質與安裝：PVC排水管材質有分厚管及薄管，若冷凝水流出的那一段是薄管，或是沒有做好保溫，安裝時又沒有高低差，水管表面就容易有凝結露水，久了之後就會漏水。
2、冷氣安裝位置：室內機安裝位置如果太低，排水孔又比室內機出水口高，有些廠商會把排水管做成S型，將水排出去，但S型排水管容易積水，髒污累積速度會加快，導致排水管堵塞、漏水。
4、排水管高度設計：冷氣排水口到牆壁排出的高度差需要足夠，建議每100公分下降3公分。不過如果室內空氣不流通，則需要更大的高低差，要視環境不同做改變。
5、品牌與設計問題：某些品牌冷氣水盤設計，可能導致積水，只要積水就容易有水垢，會增加漏水機率 。
老柯表示，如果冷氣漏水是幾十秒1滴，很可能是冷氣太髒導致漏水，建議平時要定期清潔濾網，只要每兩周清洗一次濾網，不只可以預防冷氣滴水，還可以省電，他透露有客戶清洗濾網前後，2個月電費差了1千元。
記者以前租屋處冷氣也曾發生過漏水情況，只要開啟冷氣不到10分鐘，冷氣就會「下小雨」，甚至變成「小瀑布」，房東請冷氣清洗廠商來為冷氣室內機深度清洗，不過洗完之後還是有漏水，推測原因是排水管有堵塞，後來更換新的冷氣機，並把排水管疏通後，就沒有漏水的情況了。