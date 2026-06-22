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想免費入住價值數萬元的頂級飯店總統套房嗎？迎接暑假出遊熱潮，台中市觀旅局攜手在地旅宿與觀光工廠，盛大推出「尋味工廠 住進台中」集章抽獎活動。為了讓旅客玩得盡興，觀旅局也特別傳授「三大安心好宿指南」，提醒大家認明合法標識、優先選擇低碳旅宿，開啟一趟兼顧安全、好康與永續的盛夏之旅。觀旅局表示，台中市目前擁有超過 500家 多元主題旅宿，涵蓋觀光旅館、商務商旅、文創設計、溫泉旅館、精品汽車旅館及特色好客民宿等。近年市府積極推動永續旅遊，目前已累積 59家低碳旅館 與 16家環保標章旅宿。無論是自由行、親子旅遊還是國際商務客，都能在台中找到兼顧舒適、安全與環境友善的優質住所，感受專屬台中的款待文化。除了優質住宿，台中也擁有全台最豐富的觀光工廠。市府這次特別與「台中市觀光旅館商業同業公會」及「台中市產業故事館發展協會」攜手合作，盛大推出「尋味工廠 住進台中」集章活動。旅客只要持集章明信片至合作場館消費，即可享有專屬優惠。集滿印章不僅能兌換聯名禮盒、飯店住宿券與餐飲優惠券，更有機會抽中價值高達數萬元的「頂級飯店總統套房免費住宿」！活動詳情與合作場館清單請至活動網站查詢。安心住宿是美好旅程的基石，觀旅局特別傳授聰明挑選旅宿的「三大指南」，一認・「合法旅宿」：認明旅館業/民宿登記證及專用標識牌，訂房前可至「臺灣旅宿網」查詢合法資訊。二選・「永續觀光」：優先選擇台中低碳旅館及環保標章旅宿，旅行同時也為地球盡一份心力。三防・「隱藏危機」：堅決拒絕無消防安檢、無公共意外險的「非法日租套房」，保障自身權益。許多非法日租套房常潛藏於熱門商圈周邊，利用「交通便利、價格低廉、自助入住」等話術吸引消費者。然而這類場所未經建管、消防、衛生等機關審查，且無投保公共意外險。業者常透過通訊軟體私訊交易以規避查緝，一旦發生火災等意外或消費糾紛，消費者往往求償無門，嚴重危及生命安全。為保障旅客安全，市府祭出檢舉獎勵機制。民眾如發現經營日租套房或其他非法旅宿之場所，可檢附明確事證向觀旅局提出書會檢舉。經查證屬實且裁罰金額達新台幣 10 萬元以上者，於違規業者繳清罰款後，將提撥實收罰鍰的 10% 至 15% 作為檢舉獎金，歡迎市民共同把關旅遊安全。