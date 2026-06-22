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埃及曾參與1934年第二屆世界盃，同時也是非洲第一支參與世界盃的球隊，但過去從沒有在世界盃會內賽中拿下勝利，今（22）日世界盃小組賽，埃及在「法老」薩拉赫（Mohamed Salah）的進球帶領下以3：1逆轉擊敗紐西蘭，拿下隊史在世界盃的首勝，結束長達92年的等待。埃及是非洲盃歷史上最成功的球隊，曾7度奪下冠軍，至今仍高居歷史第一，包括1957、1959、1986、1998、2006、2008及2010年都曾登頂。然而與在非洲賽場的輝煌成績相比，埃及在世界盃舞台始終缺少代表性成就。1934年，埃及成為首支參加世界盃的非洲與阿拉伯國家，由於當年只有16支球隊參賽，因此沒有小組賽，埃及在首輪以2比4不敵匈牙利後出局。此後埃及直到1990年才再度闖進會內賽，當年3戰未嘗勝績；2018年俄羅斯世界盃則由薩拉赫（Mohamed Salah）領軍，但仍以3戰全敗收場。加上本屆首戰1比1逼和比利時，埃及在世界盃前9場比賽的戰績僅有3和6敗。不過對上紐西蘭一役，埃及終於改寫歷史。球隊在先失1球情況下連進3球逆轉，不僅拿下隊史世界盃首勝，也締造隊史首次世界盃逆轉勝。單場攻進3球更刷新埃及在世界盃會內賽的單場進球紀錄，超越1934年對匈牙利單場2球的表現。