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心健司解析：虛實不分是危險訊號

提醒家長：留意孩子追星行為是否失控

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的成員汶汶週六（20日）參加棚拍活動時，遭一名狂熱的阿伯級粉絲、52歲的許姓男子持刀割傷頸部，被送醫治療。衛福部心理健康司司長陳柏熹指出，當個案虛幻、真實界線越來越分不清楚，甚至認為好像他可以擁有愛慕對象，甚至決定其行為時會越來越危險。汶汶昨遇襲後首度發聲表示，由於許男對她過度關注，參加活動時經常緊迫盯人，經紀公司為顧及她的人身安全，所以去年9月開始就禁止許男再參加相關活動。許男昨日束偵訊後，被依殺人未遂、傷害罪嫌，移送至士林地檢署進行複訊。而他離開警察局時，情緒還是相當不穩定，在現場失控咆哮說「是汶汶逼我這樣做的」。陳柏熹說， 當一個人對「愛慕對象」演變成無法分辨虛幻與真實的界線，甚至產生一種「我擁有他」或是「他的一舉一動都必須受我控制」的錯覺時，就是危險訊號。身旁親友可以盡量協助個案「拉回」現實世界，減少虛幻想像。陳柏熹舉例，每天都去球場看啦啦隊不一定是危險的事情，但假如身家財產只有100元，卻投入99元全部購買周邊產品，而不是考量生活實際所需則就是危險、跟現實世界脫節。身旁親友可以提供輔導支持，縱使面對過度投入的個案，一時之間效果可能不顯著，但至少可以聽多一些親友的想法、轉移注意力，避免越來越深陷其中。另外，針對年紀較輕「追星」的小朋友，陳柏熹提醒，若是脫離規範，如不想上學、拿父母親的錢去購買等失去控制行為，家長應該教導、負起責任教育孩童。