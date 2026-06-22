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日本鹿兒島縣霧島市一處溫泉設施發生兒童失蹤事件。一名來自熊本縣的5歲男童與家人泡湯時突然失去蹤影，家屬懷疑男童可能墜入鄰近河川。由於首日搜救未有結果，警方與消防單位22日清晨再度展開大規模搜索，並出動直升機、救援艇及潛水搜救人員全力尋找。根據南日本新聞等日媒報導，失蹤男童為熊本縣八代市5歲幼兒園學童田中嶺臣。據警方與消防部門說明，21日下午3時40分左右，男童母親向消防單位通報稱，在霧島市隼人町嘉例川的溫泉設施「嘉例川之湯」（かれいがわの湯）泡湯期間，一時疏於注意後發現兒子失蹤，擔心可能跌入附近河川。據了解，事發當時嶺臣與家人一同使用家庭式包廂溫泉。泡湯結束後，父母先行前往更衣室，未料隨後便找不到男童蹤影。警方指出，該溫泉設施位於河川旁，館內設有多間獨立包廂浴室，部分浴室面向河川一側設有大型窗戶。警方初步研判，男童可能自行從浴室窗戶離開，進而跌落鄰近河川。由於案發首日的搜救並無所獲，警消於隔日清晨再度展開全面搜索，並以現場附近的河川為主要尋找範圍。但現場河道水流湍急，河床遍布大小岩石，增加搜救難度。22日上午起，消防人員身繫安全繩索進入河道，逐一搜索岩石縫隙、水潭及深水區域；警方機動隊則出動橡皮艇沿河搜尋，鹿兒島縣警航空隊也派遣直升機從空中進行地毯式搜索。截至目前為止，搜救行動仍持續進行中，尚未發現男童下落。警方公布男童特徵表示，嶺臣身高約120公分、體型瘦削，瀏海長度約及眉毛，兩側頭髮約至耳朵附近。失蹤時未穿著衣物，也未攜帶鞋子等個人物品。警方呼籲，若民眾掌握任何與男童行蹤相關的資訊，可向鹿兒島縣霧島警察署提供線索，以協助搜救行動進行。