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台股今（22）日展現瘋狂大噴出行情，開盤直接跳空、一舉攻破47000點大關，盤中狂飆「向前衝」大漲超過1400點，最高來到47871.19點，氣勢非常驚人，截至午盤漲逾1300點，報47815.89點；台積電今一度來到2510元，創出新天價，午盤大漲95元，報2505元。櫃買指數午盤漲勢收斂，上漲7.62點，報454.68點。權值股午盤多數漲，台積電大漲95元，報2505元；鴻海上漲2元，報270.5元；台達電上漲15元，報2165元；廣達上漲4元，報380元；聯發科上漲70元，報4460元；富邦金上漲2.5元，報140.5元。觀察今日盤面強勢族群，市場傳出台積電將大減28奈米產能，買盤瘋狂湧入成熟製程，聯電開盤即以160元跳空鎖漲停，午盤更有超過14萬張排隊等買，股價更創1997年以來新高，世界先進也同樣跳空漲停，顯示買氣之踴躍。權值股日月光投控盤中飆漲9%改寫歷史新高，午盤攻上漲停，衝上674元，京元電子也強漲8%。在美光強勢及下半年主流預期下，記憶體今日全面噴出，力積電、旺宏雙雙亮燈漲停。而南亞科截至午盤也飆漲逾9%，衝破500元大關。華邦電、威剛、群聯漲幅皆在3%以上，族群多頭氣勢極強。受到AI與電子零組件需求加持，電子上游材料與板廠百花齊放，玻纖布南亞玻纖E布因小摩高調看好，股價開盤也直接跳空漲停寫新高；富喬、台玻也雙雙大漲7%，表現也不俗。PCB廠楠梓電開盤鎖漲停、景碩、台郡早盤也紛紛亮燈漲停，欣興午盤也有5%以上漲幅，定穎投控午盤漲近7%。市場分析，今日大盤雖靠AI與半導體急行軍創高，但呈現明顯的「電子強、金融弱（金融股今日休息下跌1%至2%）」資金翹翹板效應。法人提醒，目前外資在期貨仍留有高額空單（約6.8萬口），且中東地緣政治（美伊和談暫停）仍有變數，高檔震盪在所難免，本週可密切留意美光財報與輝達股東會釋出的最新風向。