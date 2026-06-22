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2026年世界盃小組賽迎來重磅對決，奧地利隊即將在小組賽第二輪正面迎戰衛冕強權阿根廷隊。賽前新聞發布會上，奧地利名帥朗尼克（Ralf Rangnick）面對媒體提問如何「限制」阿根廷與梅西（Lionel Messi）時，坦言阿根廷隊幾近完美，並對這支球隊的深度與戰術執行力給予極高評價。面對記者提問阿根廷隊的弱點，朗尼克展現了實事求是的態度：「說實話，我們幾乎沒有發現什麼明顯的弱點。」他進一步分析指出，阿根廷隊目前的陣容深度驚人，理論上甚至能排出兩套半到三套實力相當的先發陣容，且在各個位置上都擁有頂尖天賦。朗尼克形容阿根廷是一支崇尚「具備侵略性」的控球球隊，「他們控球並非單純為了在後場倒腳，而是為了迅速縱深推進，並適時穿插長傳。」這種靈活的戰術風格，使得阿根廷成為一支難以被摸透的對手，這也是奧地利備戰時最警惕的一環。當被問及如何限制梅西時，朗尼克給予了極高的敬意：「我們當然要針對梅西進行部署。他堪稱史上最偉大的球員。雖然他在場上的跑動距離或許不如以往，但他卻能聰明地在邊路游走，甚至在反擊時保持在越位位置，這讓他在防守反搶階段看似減少了一名球員參與防守，但這反而讓他總能在無人盯防的空檔地帶製造威脅。」朗尼克強調，奧地利的戰術重點在於「減少甚至限制攻守轉換的局面」，務必不讓梅西獲得從容持球的時間與空間。但他同時提醒全隊：「阿根廷絕不只有梅西，這支球隊每個位置都有實力出眾的球員，我們必須拿出執教至今最精彩的表現，才有可能與之抗衡。」儘管達拉斯的天氣炎熱，但朗尼克表示，由於明天的比賽將在頂棚關閉的環境下進行，場內氣候將受到良好的控制，這不會成為球隊的阻礙。此外，他也提及了補水時間（Hydration Break）的重要性，認為這對教練團而言是寶貴的調整時機，尤其在球場噪音巨大的情況下，這是與場上球員溝通的關鍵窗口。在記者會最後，當被問及若晉級可能在 16 強遇上西班牙隊及新星亞馬爾（Lamine Yamal）時，朗尼克給予了這位年輕小將極高評價。他認為西班牙與阿根廷一樣，屬於奪冠熱門，而亞馬爾已經具備了超級巨星的風範。朗尼克自信地表示：「只要他保持健康並腳踏實地，我完全可以想像，他最終可能會達到與利昂内爾·梅西相當的高度。」這場即將到來的阿根廷對陣奧地利之戰，不僅是戰術大師朗尼克的重大考驗，更是一場關於勇氣與極致意志的對決。奧地利隊能否在朗尼克的運籌帷幄下，在95,000名觀眾的見證下創造奇蹟，全世界球迷都在引頸期盼。