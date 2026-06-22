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神岡、大雅居民「繞路10分鐘」的交通噩夢將成歷史！緊鄰大雅體育園區的神岡區社南里，長年因道路未貫通導致發展受阻，在地方奔走多年後，今（22）日施工前說明會傳出好消息。總經費1,183萬元的聯絡道工程不僅拍板定案，更透過創新路線省下216萬元用地費。全案預計今年10月底前動工，讓地方居民欣慰直呼，「終於等到了！」這場施工前說明會由立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢共同召開，市府民政局副局長彭岑凱、大雅區長林麗蓉，以及神岡、大雅區多位在地里長與居民均到場關心，共同見證這條地方引頸期盼的「最後一哩路」正式啟動。議員吳呈賢指出，早在台中縣市合併前即提出，但因涉及農田灌溉設施及路線規劃，遲遲無法定案。多年來經過不斷協調，最終由民政局提出「灌溉小給（渠道）西移」路線，選定最短路徑，才成功突破卡關多年的困境。民政局副局長彭岑凱表示，原本農業部農田水利署要求以價購方式取得道路用地，不僅增加行政程序，亦拉高工程成本。經立委楊瓊瓔積極協調後，最終改採「界址調整、以地易地」方式辦理，不僅直接為市府節省216萬元的用地取得費用，也協助農水署得以整合周邊零散土地，提高土地利用效益，創造多贏局面。大雅區長林麗蓉說，聯絡道路（昌平路五段135巷銜接109巷）總長約182公尺、寬5.6公尺，將利用既有橋梁進行銜接。總經費1,183萬元中，由台中市地政局透過馬岡農地重劃基金補助996萬元，農水署補助187萬元。林麗蓉指出，工程目前正進行細部設計作業，預計9月展開招標、力拚10月底前正式動工。施工期間也將同步辦理東門支線第一小組第3汴主給小給改善工程，透過灌溉渠道調整與道路配置優化，兼顧地方交通需求與農業灌溉功能，讓工程效益最大化。立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，大雅第七公墓轉型為體育園區後，已成為地方重要休閒空間，未來聯絡道路完成後可節省約10分鐘車程，能大幅促進區域交流。在地神岡區社南里長楊春福、新庄里長張育豪，以及大雅區大楓里長蔡界地、上楓里長鄧兆堂等地方民代均對此工程表示高度肯定。地方強調，這條道路開通後能有效分散車流、縮短通勤與運動休閒往返時間，更能為緊急救護車輛提供更便捷安全的通行環境，對帶動大雅與神岡整體發展具有重大意義。