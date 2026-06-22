端午連假原本是各大景點吸客旺季，不過有民眾前往新北市鶯歌老街時卻發現，街上人潮遠不如預期，不少店家未營業，甚至連商業大樓都掛起招租布條，引發網友熱議。根據觀光署統計，鶯歌老街近年人流起伏明顯，2025年則受新北市美術館開幕帶動，遊客數再度回升。不少人認為鶯歌老街缺乏新鮮感、商品重複性高，人氣確實不如以往，已經逐漸失去老街魅力。
鶯歌老街端午連假淪空城？一票人點關鍵嘆：名存實亡了
一名網友在Threads分享，自己於6月20日端午連假第二天上午11點多抵達鶯歌老街，原本預期會看到大量遊客湧入，沒想到現場街道相當空曠，人潮明顯偏少，與連假景象形成強烈反差。整條街逛下來，僅有一間販售排骨飯的餐廳聚集較多顧客，其他區域則顯得冷清。
原PO表示，用餐結束後再次走回老街，人潮依然沒有增加多少。沿途還發現一棟名為「鶯歌88」的商業大樓，大門緊閉且外牆掛著招租布條，讓他忍不住開玩笑表示，「這棟取名有問題，難怪88（掰掰）。」
貼文曝光後，引來大量網友留言討論。有不少人認為鶯歌老街最大的問題在於缺乏特色與新鮮感，店家販售商品高度重複，因此很難吸引遊客回訪，「鶯歌老街早就名存實亡了」、「鶯歌老街真的沒啥好逛，已經開始漸漸的變回一般的住宅區了」、「真的沒什麼好逛的，2月份去了一次蠻失望的」、「很多都中國貨，每家都賣差不多的東西」、「我上周去覺得幾乎每間店都長一樣，沒有人去也很合理，台灣的老街好像都會走向這種毀滅境界」。
不過另一派網友則認為，人潮減少未必完全是老街本身的問題，而是受到高溫影響。「感覺是太熱了，大家還沒出門」、「大家都躲太陽了啦」、「可能中午太熱了，晚一點比較涼爽大家就來了」、「是因為天氣太熱＋你太早去吧，下午4點多人明明就很多」、「正中午沒人很正常，那麼熱，但認真說今年端午連假，老街都沒啥人，我昨天去下午三點多大溪老街，比平常周休下午還少人」。
鶯歌老街觀光人次「像雲霄飛車」！真實體驗心聲曝光
根據交通部觀光署遊憩據點統計資料顯示，鶯歌老街近年遊客人次出現不小波動，2023年到訪人次約99萬5863人，2024年下滑至56萬8228人。不過2025年受到新北市美術館開幕效應帶動，人流大幅回升至132萬0084人次，而今年截至4月底為止，累計已達83萬6503人次。
《NOWNEWS》記者上周六（20日）實際前往鶯歌老街走訪，下午13時許到老街時，雖未出現擁擠的人潮，但現場遊客其實不算少。尤其老街有許多體驗捏陶的店家，仍吸引許多情侶、家庭現場報名參與。未來三鶯線正式通車後，交通便利性大幅提升，也有機會再替老街帶來更多觀光客。
另一方面，鶯歌老街其實仍保有與其他老街不同的特色。除了陶瓷商店外，當地設有多間陶瓷藝術中心與相關市集，提供遊客參觀與體驗。不過，缺點確實如網友所說，陶瓷商品長年缺乏創新，不少店家販售內容大同小異，部分商品風格十分老氣，使整條街逛起來容易產生重複感與疲乏感。
不過，鄰近鶯歌老街的「新北市美術館」近期推出系列活動，自6月20日至7月12日舉辦建築光雕展演，6月20日至21日同步舉辦夏至音樂節。記者實際前往體驗後發現，現場草地聚集不少民眾野餐、欣賞表演，周邊也設置大規模市集。雖然上周末僅能搶先觀看約1分鐘的精華版光雕秀，但整體視覺效果相當亮眼，正式展演內容絕對值得大家安排時間前往欣賞。
《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》活動資訊
活動日期：2026年6月20日－7月12日（週一休館）
展演時間（每場次約10分鐘）：
◼︎6/20-6/21：夏至音樂節 一分鐘精華版搶先看
◼︎6/23-7/12平日展演時間：每晚19:00、19:30、20:00、20:30
◼︎6/27、28，7/4、5假日展演時間：每晚19:00、20:00
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一名網友在Threads分享，自己於6月20日端午連假第二天上午11點多抵達鶯歌老街，原本預期會看到大量遊客湧入，沒想到現場街道相當空曠，人潮明顯偏少，與連假景象形成強烈反差。整條街逛下來，僅有一間販售排骨飯的餐廳聚集較多顧客，其他區域則顯得冷清。
原PO表示，用餐結束後再次走回老街，人潮依然沒有增加多少。沿途還發現一棟名為「鶯歌88」的商業大樓，大門緊閉且外牆掛著招租布條，讓他忍不住開玩笑表示，「這棟取名有問題，難怪88（掰掰）。」
不過另一派網友則認為，人潮減少未必完全是老街本身的問題，而是受到高溫影響。「感覺是太熱了，大家還沒出門」、「大家都躲太陽了啦」、「可能中午太熱了，晚一點比較涼爽大家就來了」、「是因為天氣太熱＋你太早去吧，下午4點多人明明就很多」、「正中午沒人很正常，那麼熱，但認真說今年端午連假，老街都沒啥人，我昨天去下午三點多大溪老街，比平常周休下午還少人」。
鶯歌老街觀光人次「像雲霄飛車」！真實體驗心聲曝光
根據交通部觀光署遊憩據點統計資料顯示，鶯歌老街近年遊客人次出現不小波動，2023年到訪人次約99萬5863人，2024年下滑至56萬8228人。不過2025年受到新北市美術館開幕效應帶動，人流大幅回升至132萬0084人次，而今年截至4月底為止，累計已達83萬6503人次。
《NOWNEWS》記者上周六（20日）實際前往鶯歌老街走訪，下午13時許到老街時，雖未出現擁擠的人潮，但現場遊客其實不算少。尤其老街有許多體驗捏陶的店家，仍吸引許多情侶、家庭現場報名參與。未來三鶯線正式通車後，交通便利性大幅提升，也有機會再替老街帶來更多觀光客。
不過，鄰近鶯歌老街的「新北市美術館」近期推出系列活動，自6月20日至7月12日舉辦建築光雕展演，6月20日至21日同步舉辦夏至音樂節。記者實際前往體驗後發現，現場草地聚集不少民眾野餐、欣賞表演，周邊也設置大規模市集。雖然上周末僅能搶先觀看約1分鐘的精華版光雕秀，但整體視覺效果相當亮眼，正式展演內容絕對值得大家安排時間前往欣賞。
活動日期：2026年6月20日－7月12日（週一休館）
展演時間（每場次約10分鐘）：
◼︎6/20-6/21：夏至音樂節 一分鐘精華版搶先看
◼︎6/23-7/12平日展演時間：每晚19:00、19:30、20:00、20:30
◼︎6/27、28，7/4、5假日展演時間：每晚19:00、20:00