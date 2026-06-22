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台北市推動自駕公車：明年上半年示範、下半年升級道路

資訊局研究開發政府版本AI Agent 目標公務員人手一個

台北市長蔣萬安近日甫於新加坡領取世界城市特別獎，他今（22）日再拋出台北市自駕公車以及AI城市政策！其中，北士科園區將於明年上半年規劃成為無人自駕的示範場域，到了明年下半年，台北市15條公車專用道將進行道路升級，為無人自駕公車做準備。另外，資訊局也正在研製開發政府版本的AI Agent，目標讓公務員人手一個。蔣萬安今出席北市敬老卡升級活動，並於會前受訪時被問及自駕公車以及AI城市的規劃。他提到，台北市府今年就會選定像動物園這樣封閉的園區，試行無人自駕的接駁車。到明年上半年，會在北士科園區規劃AI無人自駕的示範場域，也就是一個實驗沙盒，先從不載人的清潔車、灑水車開始，再進入到載人的接駁車。蔣萬安表示，至於第三階段，就是明年下半年，台北市府將針對市內15條公車專用道，先從各項道路設施，包括號誌、包括感應器等全面進行升級。最重要的是，台北市將於2029年迎來世界智慧運輸大會（ITS），這是一個非常重要的里程碑，因此台北市的目標就是希望可以成為無人自駕車實驗示範的重要基地。至於AI城市的部分，蔣萬安指出，目前資訊局正在研究編製開發政府版本的AI Agent，也就是Civic Cloud，就是要打造政府版本、安全可信的Open Cloud底下的這樣的一個系統。目前初步的成果，資訊局日前也在東京的Sushi Tech上發表，得到非常多正面的迴響跟反饋。另一方面，關於硬體、人才培訓的部分，蔣萬安表示，資訊局以及公訓處正在持續進行當中，包括接下來希望達成的目標，就是能夠讓台北市政府每一位公務人員以及各機關，手上都有一個AI Agent（Civic Cloud），能夠加速並且提升整體市政的效率，同時減輕同仁的負擔。