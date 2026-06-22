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▲活動現場氣氛熱絡，與會人員一同高喊「我是台灣人，我愛吃鳳梨釋迦」、「吃釋迦，幸福到你家」等口號。（圖／台東縣議長吳秀華辦公室提供）

▲台東議會以行動支持鳳梨釋迦產業發展。（圖／台東縣議長吳秀華辦公室提供）

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式現身對岸的「海峽論壇」，陸委會表示將依《兩岸關係條例》請內政部查處是否違法，而副主委梁文傑日前稱，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，其為仰中共鼻息的農產品，引發外界熱議。對此，台東縣議會今（22）日舉辦「吃鳳梨釋迦、挺農民」活動，以具體行動表達對農民的支持，傳遞對在地農業的重視與肯定。縣長饒慶鈴、議長吳秀華、楊招信等17位議員，及青農聯誼會台東分會謝宗憲會長、斑鳩產銷班等農民今日共同參與活動，現場品嚐鳳梨釋迦，活動現場氣氛熱絡，與會人員一同高喊「我是台灣人，我愛吃鳳梨釋迦」、「吃釋迦，幸福到你家」等口號，以行動與聲音共同力挺農民，展現對台東優質農產品的信心，也為產地注入正面能量。近期社會出現「台灣人不吃鳳梨釋迦」等言論，引發產地農民關切。釋迦目前已不受產季侷限，現場農民表示，近年透過栽培技術精進及冷鏈物流系統建置，非產季也是吃的到好吃鳳梨釋迦，而且比鮮果更加美味，是一項優質且深受許多人喜愛的農產品。台東縣議會議長吳秀華表示，舉辦此次活動的目的，在於為辛苦耕耘的釋迦農發聲，讓更多民眾認識台東優質農產品。她指出，鳳梨釋迦不僅品質優良，更承載在地農民長期投入的心血，期盼透過議會帶頭支持，強化市場信心，進一步拓展銷售通路，提升農民收益。縣長饒慶鈴亦到場參與，並於現場品嚐鳳梨釋迦，對活動表達肯定，認為透過實際行動支持農產品，有助於凝聚社會對在地農業的認同與支持。議員楊招信則在會中指出，農民長期面對市場與政策變動壓力，呼籲外界應正視產業實際情況，避免以片面言論影響市場信心。他並建議，政府應積極協助拓展國際市場，提供明確外銷方向與資源，協助農民提升銷售管道，而非讓產業承受不必要的不確定性。台東縣議會表示，未來將持續關注農業議題，透過政策監督與實際行動支持在地產業發展，協助農民穩定生產、安心銷售，讓優質農產品走向更廣大的市場。