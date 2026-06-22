今（22）日更熱、更乾，受太平洋高壓籠罩影響，早上開始全台宛如烤箱，街頭出現不少短袖短褲的民眾，甚至要撐著陽傘避暑，中央氣象署也發布「高溫資訊」，提醒臺北、新北、彰化、南投、雲林、臺南、屏東、花蓮，有連續出現36度高溫；基隆、桃園、新竹、臺中、嘉義、高雄則請注意36度氣溫。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：22日白天
📌高溫橙色36燈號：新北市、臺北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、臺中市、嘉義縣、高雄市
前中央氣象局局長鄭明典透過臉書發文提醒，今天比昨天更乾，多數地方氣溫會比昨天更高，紫外線也多會達紫色的危險級；透過衛星雲圖也能觀察到，台灣上空雲系稀少，陽光直曬導致高溫不斷飆升。
氣象署預報員葉致均則提及，周三之前西半部地區普遍高溫可達35至36度，東半部約為32至34度。其中，大台北地區、中南部近山區以及花東縱谷一帶，更有發生36至37度極端高溫的機率。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：22日白天
📌高溫橙色36燈號：新北市、臺北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、臺中市、嘉義縣、高雄市
氣象署預報員葉致均則提及，周三之前西半部地區普遍高溫可達35至36度，東半部約為32至34度。其中，大台北地區、中南部近山區以及花東縱谷一帶，更有發生36至37度極端高溫的機率。