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紐西蘭今（22）日在世界盃小組賽1：3遭埃及逆轉吞敗，賽前兩隊隊史上從未在世界盃會內賽拿下勝利過，紐西蘭此戰吞敗後，只能眼睜睜看著埃及寫下隊史首勝紀錄，根據資料統計顯示，紐西蘭隊史8場世界盃會內賽累積5和3敗，在所有世界盃0勝隊中僅次於宏都拉斯。紐西蘭過去曾於1982年、2010年闖進世界盃會內賽。1982年首次參賽時，紐西蘭小組賽3戰全敗，先後不敵蘇格蘭、蘇聯與巴西，首度世界盃之旅便以0勝作收。2010年南非世界盃，紐西蘭與斯洛伐克、義大利及巴拉圭同組，小組賽3場比賽全部踢和，包括逼平衛冕軍義大利，但最終仍以3和0勝遭到淘汰。值得一提的是，紐西蘭也是2010年世界盃唯一保持不敗卻無緣晉級的球隊。來到本屆賽事，紐西蘭首戰與伊朗2比2握手言和，第二戰面對埃及率先取得領先，卻遭對手連進3球逆轉吞敗，仍在尋找隊史在世界盃的首場勝利。放眼世界盃歷史，洪都拉斯目前以9場0勝排名第一，戰績為3和6敗；紐西蘭則以8場0勝緊追在後。若無法在小組賽最後一戰擊敗比利時，紐西蘭將追平洪都拉斯保持的世界盃最多出賽卻0勝紀錄。