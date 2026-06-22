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台東縣長饒慶鈴日前以視訊方式現身海峽論壇，並希望爲農民擴展中國市場，銷售鳳梨釋迦，對此陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，引發熱議。立委莊瑞雄今（22）日直呼，這都是假議題，現在根本就沒有鳳梨釋迦，也賣不出一顆鳳梨釋迦，產季是冬天到4月，「台東大多數農民覺得莫名其妙」。莊瑞雄今日被問及過去中央對鳳梨釋迦大力補助，表示農業部對鳳梨釋迦確實費了很多苦心，大家可以回想一下，從2021年開始，中國對台灣無論是芒果、荔枝、石斑魚或鳳梨釋迦，只要農產品把目標市場放在中國，就要隨著政經甚至是心態，今天說開放市場，明天可能關閉，是一個不穩定的市場。莊瑞雄說，政府從2021年開始無論是加碼補助，協助整體技術轉型，甚至是建立品牌開拓海外市場，這個政府也都在做。台灣農業最需要思考的是，如果把主要的市場放在單一市場，尤其是放在中國這種不穩定的一個市場，那本來都是非常非常大的一個風險。莊瑞雄說，自己看來這就是假議題，因爲現在根本就沒有鳳梨釋迦，更不會賣出一顆鳳梨釋迦。鳳梨釋迦產季是從冬天到4月，也就是說在過年期間，那現在大家在炒這個議題，「台東大多數農民覺得莫名其妙」。