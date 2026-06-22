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▲房業涵（左四）出席《全民星攻略》改版，提到割傷汶汶脖子的許姓嫌犯，強調大家要先顧好自身安全。（圖／記者吳翊緁攝）

▲蔡尚樺提到自己常在華視遇見許姓割頸犯。（圖／記者吳翊緁攝）

中信兄弟啦啦隊女孩汶汶前（20）日遭到52歲許姓男子割傷頸部，讓演藝界同業和粉絲都震驚不已。東森主播房業涵在Threads上發文稱過去被許姓嫌犯從華視一路追到東森、等她拍照長達好幾年，而今（22）日她現身《全民星攻略》全新改版錄影，表示是在採訪的時候看到照片，希望以公共安全的角度去呼籲大家要小心。《全民星攻略》主持人之一蔡尚樺也表示常在華視碰到他。許姓男子割傷汶汶後，還失控咆哮，叫道：「是汶汶逼我這樣做的。」看似沒有悔意，包括蔡尚樺等演藝界人士回憶自己曾碰過這位許姓嫌犯甚至合照，許多人都心有餘悸，夏語心更發文透露許姓男子過去常會莫名其妙出現在她家門口，讓她不堪其擾。房業涵今在錄影現場強調：「如果未來碰到任何人，可能對你非常積極或是要跟你拍照的話，還是要顧好自己的安全。」房業涵提到以往朋友、同事都會為她保駕護航，不讓她自己ㄧ個人面對他，後來她直接把車開進公司地下室，才免於每天被騷擾，只是播國慶大典或其他大型公開活動時，還是會看到這個人的身影。經過汶汶的事，她才體會到，面對粉絲近距離拍照，過去想拒絕又不好意思，現在要提醒所有人，真的完全不用不好意思，保護自己最重要。蔡尚樺則稱，有關注這次汶汶被割頸的事情，以往在華視常會碰到許姓嫌犯，自己也都會跟他拍照，可是有注意不會有過多的肢體接觸，呼籲：「還是要保護好自己。」一切都要小心、謹慎。