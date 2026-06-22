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▲黃大煒（左）31年女友Vicky（右）表示自己只想知道男友真正的死因。 （圖／翻攝自Vicky臉書）

歌手黃大煒在本月2日於美國夏威夷去世，享壽61歲。不料他的兩名姊姊與他交往31年的女友Vicky，卻突然隔空交火，還引發爭產風波。而昨（21）日Vicky在IG用英文悲痛發文，強調自己現在想要的不是金錢、地位或財產，「我只是想要一個真相。」想知道摯愛真正的死因，並痛訴自己與黃大煒相伴30多年，卻在他過世後至今還沒機會跟他說再見。Vicky昨日在IG細數與黃大煒經歷過的點點滴滴，兩人互相支持、走過困難、病痛、慶祝勝利時刻、承受心碎、分享無數平凡的瞬間，「這些瞬間因為我們在一起而變得非凡。」Vicky表示兩人在黑暗時刻陪伴彼此，一起找醫生、互相鼓勵變健康、一起鍛鍊、期待著一起變老，並強調自己現在所等待的不是金錢、地位、財產，只是想要一個真相，「我想知道我的愛人到底發生了什麼事。」Vicky表示自己跟黃大煒攜手走過30多年，「我相信我值得一個最後一次握著他的手、看著他的眼睛、跟他說再見的機會。」Vicky強調自己失去的並不是財富，而是自己人生中最愛的人，「我們相伴30多年，但我卻沒有機會跟他說再見，我只想要一個真相。」Vicky也在最後喊話黃大煒，「謝謝你愛我、保護我、走在我旁邊，陪我一起度過許多人生篇章。」並謝謝彼此帶來許多笑容、冒險、音樂、以及在人生的喜怒哀樂中，始終如一的支持，「直到我們再次相見，我會一直愛著你。」一字一句的真心告白，都讓眾人看得忍不住鼻酸。