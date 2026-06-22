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台中市太平區中興路商圈因生活機能成熟、交通便利，被不少在地居民稱為「太平美食華爾街」，長期以來一直是區域內重要生活核心。然而，由於商圈開發已趨成熟、可供開發土地有限，新建住宅供給相對稀缺，近年來鮮少有具規模的新成屋案推出。近期，位於中興商圈核心地段的住宅案「順天緮華」正式完工落成，基地面積約1,663坪，並規劃超過800坪綠地景觀空間，成為區域近年少見的大型住宅開發案，也為成熟商圈帶來新的居住選擇。中興商圈發展歷史悠久，周邊以太平國小為核心形成穩定文教環境。以中興路為軸線，約兩公里生活圈內聚集多家金融機構、中小學及醫療資源，連鎖品牌與在地商家林立，日常採買、就學及就醫需求均可在短時間內完成，形成完整且便利的生活網絡。隨著家庭結構改變，近年居住需求也逐漸轉向「同鄰不同戶」模式，不少年輕家庭選擇在父母居住地附近購屋，兼顧獨立生活與家庭照應。由於中興商圈機能成熟且生活環境穩定，吸引部分在地居民選擇留在熟悉生活圈內完成換屋或首次購屋計畫。「順天緮華」基地雖位於商圈核心區域，但透過退縮設計與景觀配置，保留相對安靜的居住環境。住宅棟體與綠地空間交錯布局，提供住戶共享開放空間，同時兼顧居住隱私與生活品質。至於公共空間則由設計團隊規劃，包括迎賓大廳、健身空間及多功能交誼區等設施，透過大面積採光與景觀設計，營造舒適明亮的公共活動環境。全案規劃2至3房為主，並設有約15~20坪景觀露台戶型，提供不同家庭型態多元選擇。隨著建案正式完工，除了為中興商圈補足多年來新成屋供給不足的現象，也反映出台中太平成熟生活圈，持續受到自住族群青睞的發展趨勢。