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2026年台劇《欠妳的那場婚禮》播出後，飾演女主角年輕時期的蒲禾菲迅速打開知名度，不只因亮眼外型掀起討論，也靠著自然細膩的表演受到觀眾關注。擁有四分之一德國血統的她，近來名字頻繁出現在社群和媒體版面，還曾入選北影「非常新人」，也讓不少人開始好奇，這位在新戲中表現搶眼的年輕女演員究竟是誰？現年仍屬新生代演員行列的蒲禾菲，近年一步步在影視圈累積作品與能見度。她早期先從MV演出打開曝光，曾擔任高爾宣熱門歌曲〈Without You〉MV女主角，也參與周興哲作品演出，憑著鏡頭前自然不生澀的表現留下印象。之後她陸續投入戲劇和電影拍攝，演出《辛亥隧道》、《後難題短片輯》等作品，持續累積表演經驗。到了2024年，她入選台北電影節「非常新人」，成為備受看好的新秀之一，也讓外界開始注意到到她。真正讓蒲禾菲話題快速升溫的作品，則是2026年播出的《欠妳的那場婚禮》。她在劇中飾演女主角「陳立璇」（蘇慧倫飾演）的年輕時期，角色設定與朱軒洋飾演的樂團主唱有大量交集，兩人從青春歲月延伸出的情感線，也成為劇情重要看點之一。蒲禾菲在劇中不只要撐起角色年少時期的情緒厚度，也得呈現對音樂、愛情與自我拉扯的轉變，演出層次比過往更吃重。許多觀眾都認可她成功撐起角色年輕時期的靈魂，也讓這部作品成為她現階段最具代表性的戲劇作品。隨著新戲熱播，蒲禾菲的私下生活也被攤在鎂光燈下。近期週刊爆料，她因拍攝《欠妳的那場婚禮》與朱軒洋熟識，甚至傳出互動過從甚密，連帶讓她與前男友余晉的感情狀態受到外界關注。由於朱軒洋先前才公開與吳卓源復合，八卦消息迅速引發熱議。對此蒲禾菲經紀人隨後出面澄清，強調兩人是因合作拍戲才認識，劇組為了讓年輕演員培養默契，安排相處與互動都屬工作範圍，私下並沒有外界所形容的關係。至於過往感情狀況，經紀公司則未多做說明。