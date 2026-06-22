我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴智星認為反觀韓國隊，給人的印象是起伏過大：「儘管韓國隊同樣擁有非常優秀的球員，但無法維持穩定的競技表現，這點令人遺憾。雖然未來的比賽還很難說，但如果僅以現階段來看，日本毫無疑問是領先的。」（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽激戰正酣，亞洲雙雄日本與韓國在小組賽階段都有不俗的表現。日本隊在小組賽第二輪以4：0輕鬆橫掃突尼西亞，不僅刷新隊史在世界盃單場最高進球紀錄，也以1勝1平、積分4分的優異戰績暫居小組第二，晉級形勢一片大好。對此，擔任韓國電視台JTBC解説嘉賓的韓國足壇傳奇巨星朴智星，在看完日突之戰後發出由衷讚嘆，坦言：「現階段日本代表隊的戰力，確實領先韓國。」日本隊在F組首戰以2：2逼平強敵荷蘭後，次輪靠著前鋒上田綺世梅開二度的火熱攻勢，以4：0大勝突尼西亞。這場大勝也超越了2010年南非世界盃3：1擊敗丹麥的紀錄，創下日本隊史在世界盃正賽的單場最高得分。曾效力於英超豪門曼聯、身為韓國國家隊殿堂級名宿的朴智星，在整場比賽解説的尾聲拋下震撼彈，直白表示：「透過這場比賽，日本隊完全證明了為什麼他們能在這屆世界盃取得好成績。坦白說，我個人真的非常羨慕日本。」朴智星進一步分析日本足球近年突飛猛進的關鍵，在於「永續性」而非「暴發戶式」的崛起。「現在光是在歐洲足壇發展的日本球員就有將近100人。日本足球絕非突然變強，而是持之以恆、一點一滴地成長，才達到了今天的高度，這一點令人印象深刻。這也意味著，只要方向正確，我們韓國也可以做到。希望韓國能看到這一點，在接下來的比賽展現出不同的面貌。」當主播在節目中直接問及「當前日韓國家隊的戰力差距」時，朴智星也沒有避重就輕，而是非常犀利地指出韓國目前的盲點，「日本隊已經完全展現出他們準備好的戰術面貌，並且維持得相當穩定。」朴智星認為反觀韓國隊，給人的印象是起伏過大：「儘管韓國隊同樣擁有非常優秀的球員，但無法維持穩定的競技表現，這點令人遺憾。雖然未來的比賽還很難說，但如果僅以現階段來看，日本毫無疑問是領先的。」職業生涯起步於J聯賽京都不死鳥的朴智星，對日本足球的底藴瞭若指掌。他的這番言論在韓國足球界引發巨大震動，不少韓國球迷紛紛留言表示「連傳奇都這麼說了，不得不服」、「韓國足協真的該好好反省青訓體系」。相較於日本在F組的風光，身處A組的韓國隊本屆世界盃走得有些跌跌撞撞。首戰雖以2：1力克捷克拿到開門紅，但第二輪以0：1惜敗給東道主墨西哥。目前墨西哥已經奪下二連勝提前出線，韓國則以1勝1敗暫居小組第二，還要看末輪的比賽結果才能決定是否晉級。