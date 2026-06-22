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國合會技術團長年在第一線打拚 更與友邦合作發展AI科技

外交部發展「台灣模式」 讓世界因台灣而更好

中國常施壓外媒 台灣則呼籲共同守護新聞自由

親中外媒散佈不實訊息 企圖破壞台史邦誼

成立於1996年的財團法人國際合作發展基金會（ICDF），今年迎來30週年的重要時刻。外交部長林佳龍今（22）日表示，國合會的成立象徵台灣對外援助工作正式走向專業化與制度化，也向世界展現台灣積極回饋國際社會、與世界分享發展經驗的決心。日前，他在台灣外國記者會（TFCC）的邀請下，與來自美國、日本、英國、法國等各國的媒體記者們茶敘交流，分享國合會的理念與成果。林佳龍今發文提到，還記得去年到國史館參觀一場介紹美援歷史的展覽，他看見一件由美援麵粉袋縫製而成的褲子。這件展品提醒觀者，台灣今日的成就，除了來自自身的努力，也曾受惠於國際社會在關鍵時刻伸出的援手。而他自就任外交部長以來，每一次出訪友邦，他都一定會前往國合會技術團，為長年在第一線打拚的夥伴們加油打氣。從聖文森與格瑞那丁的養豬計畫，到索馬利蘭的醫療資訊系統建置，再到巴拉圭的AI算力中心，台灣協助友邦強化糧食安全、提升醫療服務，更與友邦合作發展AI科技。林佳龍指出，相較於中國常以不對等、帶有剝削性的方式進行援助，甚至透過債務陷阱使受援國產生依賴，台灣則以「總合外交」與「榮邦計畫」為基礎，發展出以夥伴關係為核心的「台灣模式」。這個模式包含四項重要支柱：能力建構、社會賦權、智慧解方及共創繁榮。林佳龍說，我們的目標，是透過分享台灣的技術、經驗與發展模式，同時協助夥伴國家培育人才，建立長期且永續的發展模式，讓每一位友邦人民都能共享發展成果。台灣也善用科技與創新的力量，提升政府效能。最終，台灣希望與友邦一起走向共榮，讓台灣成為世界良善的力量，也讓世界因為台灣而更好。林佳龍提到，在與外國媒體交流時，許多記者們也關心中國一方面打壓新聞自由，但另一方面卻又濫用民主國家開放的新聞環境，透過資訊操作手段在台灣社會製造分化與對立。他當時向媒體朋友強調，新聞自由是民主社會不可動搖的核心價值。然而，值得注意的是，林佳龍也指出，中國時常透過簽證核發、駐點資格與廣告投放等方式，對個別媒體進行施壓，試圖分化媒體社群、各個擊破。一旦這類策略得逞，往往會形成進一步擴散的效應。因此，他也呼籲媒體應保持團結，支持遭受不當施壓的同業，共同守護新聞自由。林佳龍表示，同時，我們也必須對假借新聞自由之名進行資訊操作的行為保持高度警覺。例如，近期我們注意到，總部位於南非的媒體《Swaziland News》長期與中國協作，多次散布不實訊息，企圖破壞台灣與史瓦帝尼的邦誼與雙邊關係。他特別提醒媒體記者們，當前資訊環境中真假訊息往往交錯混雜、難以即時辨識。但外交部會盡力協助媒體查證訊息來源、釐清事實脈絡，避免假訊息誤導社會大眾，共同維護媒體記者的專業與公信力。林佳龍最後說，30年前，國合會承載著台灣回饋世界的初心而成立；30年後的今天，台灣已從國際援助的受惠者，成長為能夠為世界提供解方的貢獻者。面對全球快速變遷與各項挑戰，台灣將持續秉持「飲水思源」的精神與友邦和理念相近國家合作，讓台灣的科技、人才與經驗成為世界進步的力量。