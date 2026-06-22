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英格蘭將在台灣時間6月24日迎來本屆世界盃第二場小組賽，對手為迦納，今（22）日英格蘭官方在社群媒體發布影片，影片中英格蘭球員們在訓練基地打棒球，賴斯（Declan Rice）擔任投手，埃澤（Eberechi Eze）擔任打者，埃澤在揮棒後，球棒脫手飛出去，差點成為兇器，英格蘭官方在貼文處寫下「棒球並不適合所有人」引發球迷熱議。影片中，賴斯擔任投手，埃澤在第一次揮棒成功將球擊出，但第二次揮棒時雖有擦到球，但球棒卻脫手而出，埃澤一時間不知道該看球還是該去撿球棒，而隊友則在一旁大笑，並高喊「Oh My God」影片發出後引來不少網友留言，MLB歐洲官方帳號表示「哦，天哪，或許我們應該改進一下握球棒的方式。」網友則表示「球和球棒，哪個飛得更遠？」、「他是怎麼把球棒丟出去的？」聖路易紅雀捕手賀雷拉（Iván Herrera）與沃克（Jordan Walker）昨日造訪英格蘭訓練基地，並和英格蘭交換球衣，隊長凱恩（Harry Kane）、守門員皮克福德（Jordan Pickford）也下場一起和賴斯與埃澤打棒球。英格蘭在上週前往皇家隊主場比賽，主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）也受邀擔任開球嘉賓，當時凱恩也在社群媒體發文，希望下一次有機會能夠嘗試打擊。