現行的新青安方案將在7月底截止，「新青安2.0」則在研擬當中，傳出新青安2.0將設有排富門檻，家戶年所得200萬元以上，不能申請新青安2.0方案，台灣房屋根據主計處家庭收支調查資料，統計全台年收200萬元以上家戶數量，2024年已有近202萬戶，占了整體家戶總數21.8%！台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年全球進入AI時代，提高台灣不少家庭收入，新增排富門檻可能讓許多在電子科技業服務的首購族與新青安無緣。
股市高漲荷包賺滿滿 恐失新青安申貸資格
根據台灣房屋引述主計總處家庭收支調查資料統計，全台年收入達200萬元以上的富裕家戶數，在近年迎來爆發性成長，2020年全台約有152.7萬戶，2024年已經來到近202萬戶，占整體家戶總數的21.8%，代表有1／5家庭未來可能無法申請新青安2.0。張旭嵐分析，新冠疫情後全球迎來AI時代，以科技業為主的台灣成為最大受益者，帶動近年經濟成長率表現亮眼。
不僅科技業薪資明顯躍升，股市一路長紅也讓投資人荷包隨之擴充，使得國內高所得家戶在短短5年間，增加了將近50萬戶。由於2025、2026年的經濟成長率仍可望續創佳績，預估高所得家戶的數量基本上還會持續成長。
雖然部分高收入家庭名下已有房，本來就不適用新青安，但張旭嵐指出，新青安2.0新增的排富門檻，恐使許多在電子科技業服務的首購族與新青安無緣，讓高所得者在「房價高壓區」反而成為身分上的劣勢，使政策美意打折。
科技業帶動家戶所得成長 3縣市所得中位數破140萬元
進一步觀察各縣市的家戶所得中位數，可發現科技業群聚的區域表現最為亮眼。全台僅有3個縣市的家戶所得中位數突破140萬元大關，包括台北市的156.9萬元、新竹縣148萬元、新竹市146.4萬元，收入條件明顯領先其他縣市。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，首都台北市長期以來都是國內經貿發展的領頭羊，加上南軟、內科、北士科發展蒸蒸日上，使就業族的薪情越來越好；新竹縣市則受到竹科強力拉抬，科技新貴的所得成長鮮明，因此半數以上的居民，所得都高於140萬元。
陳定中進一步指出，觀察高所得縣市該年度的房價所得比，均高於一般認知合理的6到7倍。其中台北市2024年末房價所得比超過16倍，壓力最大；所得分居二、三名的新竹縣市，房價所得比雖較全國水平略低，但亦達9到10倍，顯示即便近年國人所得有所成長，仍難追上累計漲幅鮮明的房價，因此即使是高所得縣市，對政策性首購優貸的依賴性仍不低，也讓產學界呼籲政策調整的鬆緊須更細膩。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據台灣房屋引述主計總處家庭收支調查資料統計，全台年收入達200萬元以上的富裕家戶數，在近年迎來爆發性成長，2020年全台約有152.7萬戶，2024年已經來到近202萬戶，占整體家戶總數的21.8%，代表有1／5家庭未來可能無法申請新青安2.0。張旭嵐分析，新冠疫情後全球迎來AI時代，以科技業為主的台灣成為最大受益者，帶動近年經濟成長率表現亮眼。
不僅科技業薪資明顯躍升，股市一路長紅也讓投資人荷包隨之擴充，使得國內高所得家戶在短短5年間，增加了將近50萬戶。由於2025、2026年的經濟成長率仍可望續創佳績，預估高所得家戶的數量基本上還會持續成長。
雖然部分高收入家庭名下已有房，本來就不適用新青安，但張旭嵐指出，新青安2.0新增的排富門檻，恐使許多在電子科技業服務的首購族與新青安無緣，讓高所得者在「房價高壓區」反而成為身分上的劣勢，使政策美意打折。
進一步觀察各縣市的家戶所得中位數，可發現科技業群聚的區域表現最為亮眼。全台僅有3個縣市的家戶所得中位數突破140萬元大關，包括台北市的156.9萬元、新竹縣148萬元、新竹市146.4萬元，收入條件明顯領先其他縣市。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，首都台北市長期以來都是國內經貿發展的領頭羊，加上南軟、內科、北士科發展蒸蒸日上，使就業族的薪情越來越好；新竹縣市則受到竹科強力拉抬，科技新貴的所得成長鮮明，因此半數以上的居民，所得都高於140萬元。
陳定中進一步指出，觀察高所得縣市該年度的房價所得比，均高於一般認知合理的6到7倍。其中台北市2024年末房價所得比超過16倍，壓力最大；所得分居二、三名的新竹縣市，房價所得比雖較全國水平略低，但亦達9到10倍，顯示即便近年國人所得有所成長，仍難追上累計漲幅鮮明的房價，因此即使是高所得縣市，對政策性首購優貸的依賴性仍不低，也讓產學界呼籲政策調整的鬆緊須更細膩。
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