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鄭麗文訪美不順「主因在這」！謝長廷：美不會因傾中就拒見

國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議持續延燒，從演講現場爆發「親共質疑」風波，又遭到白宮國家安全會議（NSC）冷處理，更傳出美國國務院僅安排「科室」（Desk Officer）層級官員會晤，外界對此次訪美成果議論不斷。對此，台日關係協會會長謝長廷引述日媒報導稱，鄭麗文之所以被美方降格接待，恐是涉及「誠信」問題，顧慮其遭受利用。謝長廷表示，立場較中立的日本《讀賣新聞》刊了一小則報導，值得參考，大標題是「台灣國民黨訪米不發」，小標題譯成中文是「台灣的國民黨訪美不順」、「沒能見到總統或要人」。內容指出，鄭麗文繼4月訪中，見了習進平後，接著這次的訪美，行前表達希望見到川普總統，一方面想藉此淡化親中的形象，另一方面想成為唯一可以見到美中2位總統的政治人物。謝長廷續指，報導也引用了美政府消息來源指出，美國國防部和國務院的承辦人（日文：担当者）在華盛頓的郊外有和鄭氏會面，原來想和國家安全單位幹部會談的要求則被擱置。至於見了多少位議員？該報則引用鄭麗文在華府旅館記者會說的「9位衆參國會議員和學者」。日文的「担当者」可以譯成承辦人或窗口，可能是科員或課長，階級較低，但嚴格說起來，也是官員。謝長廷提到，小布希（George Walker Bush）總統執政時期，美國政府行政部門對民進黨領導人很不友善，但他2007年去訪問時，還是有見到國務院的政務次卿、國安會亞洲事務主任，所以鄭麗文如成為2028年總統候選人去訪美，至少應該可以見到這個層級。「至於這次為何見不到？」謝長廷指出，《讀賣新聞》是引用台美消息來源，說這是「中國代理人」的下場云，不過他則認為，美國應該不會因立場傾中就拒見，有可能是涉及誠信問題，顧慮其被利用，而這些恐怕是鄭麗文自己最清楚。