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柯文哲、黃國昌要靠傳話？王淺秋直球追問

30年交情搬上檯面 王淺秋一句話掀話題

民眾黨創黨主席柯文哲日前因前立委蔡壁如堅持投入彰化縣長布局相當不滿，甚至曾直言自己「快氣死」。蔡壁如今（22）日接受廣播節目專訪時，被問及與柯文哲的關係，坦言柯文哲確實是相當嚴厲的老闆，但強調「老闆永遠是老闆」，兩人超過30年的默契與交情不會改變。主持人王淺秋卻舉前總統馬英九為例，「老闆也是一夕說變就變」。蔡壁如接受中廣《千秋萬事》專訪時，談到先前爭取參選彰化縣長過程。她透露當時透過彰化、南投地方人士向黨中央溝通，柯文哲也曾猶豫一段時間，不斷思考「蔡壁如去好嗎？」她也曾向台中市長盧秀燕報告相關規劃，而盧秀燕則建議她不要太快做決定，先了解彰化政壇為何如此紛亂。蔡壁如表示，自己一路以來都尊重黨內提名機制，外界所認知的黨內衝突，其實有不少是媒體放大解讀所致，才讓外界產生種種聯想。王淺秋則提到，兩年前立委選戰，在藍白合作氣勢加持下，蔡壁如於台中第一選區一度與民進黨立委蔡其昌激烈纏鬥，最終惜敗，對照如今景況，她兩度扯到「不勝唏噓」。隨後王淺秋更直接追問，蔡壁如如今與柯文哲、民眾黨主席黃國昌之間，是否已經沒有直接且正常的溝通管道，「要一直這樣來來回回傳話？」她也指出，外界都看得出來，蔡壁如近來在中部參與或舉辦的活動，多半是自行籌辦，似乎未獲得黨中央太多資源挹注。蔡壁如則強調黨內溝通從來沒有問題，「我現在還是中央委員嘛！」她表示，自己目前在台中與盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人合作都相當順利，外界不必過度解讀。談到與柯文哲目前的關係，蔡壁如表示，兩人認識超過30年，是老闆與下屬、也是長期合作夥伴的關係，彼此之間很多事不需要多說。她還引用柯文哲過去形容兩人默契的說法，「你嘴巴張開，我就看進你喉嚨深處，知道你要講什麼了」。蔡壁如強調，30年的合作與交情不是外界三言兩語就能挑撥離間，「想要見縫插針，沒有那麼容易」。此時王淺秋突然接話表示，「想到馬英九跟蕭旭岑，那就很難說了，其實老闆跟部屬，說真的也是一夕說變就變了，誰知道呢？」面對這番話，蔡壁如仍堅定回應，「老闆永遠都是老闆，對我來講，他永遠是我的老闆，我永遠尊重他的想法。」她坦言，柯文哲本來就是很嚴厲的主管，即使講重話，她都能接受。