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中共建政後歷史：以政治整肅鞏固權力

政治擴大化：寧可錯殺一萬，不可放過一人

台灣恐遭血洗固權？明居正示警：至少1萬人被殺

中國對台施壓與統一議題持續升溫，不僅是國際關注焦點，也成為台灣內部高度敏感的政治議題。外界不斷討論，若台灣未來被納入中國共產黨統治體系，社會與政治制度可能出現何種變化？對此，政治學者明居正日前在節目中，援引中共建政初期的歷史經驗，分析其鞏固政權的手段，並對台灣可能面臨的政治風險提出警示。明居正近日在黃暐瀚主持的節目《下班瀚你聊》中表示，中共於1949年建政後，將「政治優先」作為最高治理原則，並透過「殺一批、關一批、管一批」的方式全面整肅社會。他回顧當時多項政治運動，包括土地改革、鎮壓反革命、抗美援朝、知識分子思想改造，以及三反五反運動，其中土地改革透過階級鬥爭動員農民與地主對立，以重塑社會秩序並鞏固政權基礎。談及「鎮壓反革命」運動，明居正指出，中共當時對前國軍、警察、特工及國民黨相關人士進行大規模清洗，許多人僅因身分背景便遭到處置，而非基於個人具體行為。他強調，中共治理邏輯高度重視政治忠誠，甚至出現「不殺不足以立威」的毛澤東思維，顯示政治控制凌駕於法律與個人權益之上。明居正進一步提到1957年反右運動，當時採取「寧可錯殺一萬，不可放過一人」的極端邏輯，最終超過55萬人受到波及；鄧小平時期執行平反，結果顯示大多數被認定為冤錯案件，僅5人未被平反。他藉此分析，中共在政治運動中常出現「擴大化」現象，並反問若相同模式套用至台灣，將會產生何種後果。明居正也指出，在三反五反與知識分子思想改造期間，中共透過自傳撰寫、背景審查與思想審核等方式，全面掌握個人社會關係與政治立場，許多商人與資本家遭到清算，甚至有人選擇輕生；知識分子則被要求詳述人生經歷與人際關係，藉由交叉比對找出「政治問題人物」，形成大規模社會監控與整肅機制。明居正續指，中共在建政前曾依賴潛伏與地下組織，但在政權穩固後，部分協助者仍遭到降職、邊緣化甚至清除，形成「用完即丟」的政治現象。他認為，這種「殺、關、管」的邏輯並未隨政權穩定而消失，而是持續存在於治理模式之中。談及台灣未來可能情境，明居正認為，若台灣遭中共接管，首要目標將是維持統治穩定，並對特定背景人士進行政治審查，以台灣約2000萬人口估算，「至少有1萬會被殺害」，包含服過兵役的公民、民進黨員、國民黨員等，並可能透過週期性政治運動，每幾年就清洗社會以重建秩序。他強調，台灣在中共視角中可能被視為「敵對統治遺留地區」，因此治理將更為嚴格與高壓。最後，明居正呼籲各界正視兩岸局勢發展，尤其國民黨更應思考國家安全與民主制度的長遠影響，他也反問：「你們真的是在反民進黨嗎？還是正在無意間協助共產黨消滅中華民國？也消滅你們自己的未來？」強調理解歷史極權運作方式，有助於評估未來可能風險。