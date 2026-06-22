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面板股再度發威！面板雙虎今（22）日受資產活化題材帶動，激勵友達開盤急拉漲停，群創午盤成交量則爆出驚人大量，兩個股一開盤隨即就榮登今日台股成交量排行前兩名，而彩晶盤中也一度重新站回20元關卡，成為今日焦點族群。友達今日開盤急拉漲停，股價鎖死在30.95元，成交量也超過29萬張，午盤還有超過11萬張委買量；群創午盤漲逾3%，但卻奪下今日台股成交王，爆出超過82萬張的天亮，可見買盤十分踴躍；彩晶也不遜色，早盤股價一度重回20元關卡，截至午盤漲逾5%，成交量達30萬張。市場近日再度傳出，面板廠資產活化消息。外傳台積電有意評估友達位於中科廠區的廠房，未來不排除作為擴產基地，引發市場高度關注。不過，友達表示，相關消息僅屬市場揣測，公司不對未經證實的市場傳聞發表評論。友達指出，資產活化原本就是企業轉型策略的重要環節，近年來，公司持續檢視各世代產線的營運效益，透過產能調整與資源重新配置，逐步將營運重心轉向高附加價值產品，並朝向輕資產經營模式發展，以提升整體競爭力與營運效率。業界人士分析，受惠於AI浪潮帶動，晶圓代工與記憶體產業持續擴大資本支出，園區內可立即投入使用的廠房資源相對有限。因此，只要有合適廠房釋出，往往都會成為半導體業者積極評估接手的標的，也讓市場對面板廠資產活化的想像空間持續升溫。市場認為，面板產業正值營運轉型關鍵期，資金高度關注資產活化與新一代先進封裝等外溢題材。投資人後續可留意面板報價走勢及各廠新業務的實質營收貢獻進度，並緊盯盤中籌碼動向，以應對產業結構轉變期間的波動風險。