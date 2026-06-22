「他讓你聯想到誰？」這是討論NBA選秀新星時最常出現的問句。透過與現役或退役球星的球風比對，能讓球迷快速建立對新秀的想像。NBC體育（NBC Sports）近日訪問了多位聯盟球探與制服組高層，針對2026年選秀預測前10順位的熱門頂尖新秀，進行了深入的球風與潛力剖析，預測這些球員進入聯盟後的未來模板會是誰。
雖然球團高層普遍認為每位球員都是獨一無二的，且過高的期待可能為年輕球員帶來不必要的壓力（例如將小達里烏斯阿庫夫比作未來的凱里厄文），但這份預測名單無疑炒熱了即將到來的選秀大會。以下為2026年選秀前10順位熱門球員的球風模板分析：
2026年熱門選秀新星與球星範本
🏀1. AJ迪班薩（AJ Dybantsa）— 6呎9吋前鋒（楊百翰大學）
球星範本：體型更大的傑倫布朗、雷納德、「T-mac」麥格雷迪
球風分析：AJ迪班薩是本屆最難找到完美模板的球員，他擁有歷史級別的驚人身體素質。他具備強悍且具衝擊力的下盤突破能力，同時協調性頂尖，能輕鬆撕裂禁區或製造對手犯規。聯盟內部多數人將他視為當前入選最佳陣容級別的傑倫布朗升級版，具備更強大的高難度進球能力。部分球探甚至因其身高優勢，將名人堂球星崔西麥格雷迪與健康時期的科懷雷納德視為他的發展天花板。
🏀2. 達林皮特森（Darryn Peterson）— 6呎5吋後衛（堪薩斯大學）
球星範本：德文布克、防守加強版的賈馬爾莫瑞
球風分析：達林皮特森是一位具備三層面得分能力的大型後衛，能單憑得分火力接管比賽，這點與德文布克極為相似。雖然在堪薩斯大學因傷病等因素未被完全當作控球後衛使用，但他自視為組織核心，因此在風格上也被拿來與巔峰時期的賈馬爾莫瑞或防守更好的達米安里拉德做比較。若從整體影響力來看，他全面得分與防守的特質，也帶有巔峰時期保羅喬治的影子。
🏀3. 凱麥隆布瑟（Cameron Boozer）— 6呎8吋前鋒（杜克大學）
球星範本：年輕時期的凱文洛夫
球風分析：凱麥隆布瑟在大學展現的成熟度已超越同齡時期的凱文洛夫。他擁有極佳的傳球視野、外線投射以及籃下腳步，更重要的是他具備超越常人的球商，總能在場上做出正確的決策。
🏀4. 迦勒威爾森（Caleb Wilson）— 6呎9吋前鋒（北卡羅來納大學）
球星範本：克里斯波許、體型更大且運動能力更強的帕斯卡席亞康
球風分析：迦勒威爾森具備頂級的運動天賦，進入聯盟後能立刻轉化為防守端的即戰力。他若想達到克里斯波許或帕斯卡席亞康的全明星高度，關鍵在於能否成功開發出穩定的外線與面框進攻能力。
🏀5. 小達里烏斯阿庫夫（Darius Acuff Jr.）— 6呎2吋控球後衛（阿肯色大學）
球星範本：達米安里拉德、崔楊
球風分析：純論控球技巧與場上節奏，他的打法神似凱里厄文，但在體型上更接近傑倫布倫森。聯盟高層預期他未來能成為如同崔楊或達米安里拉德般的單人進攻體系，但防守端的專注度將決定他的上限。
🏀6. 基頓瓦格勒（Keaton Wagler）— 6呎5吋後衛（伊利諾大學）
球星範本：減速版的泰瑞斯哈里伯頓、喬許吉迪
球風分析：基頓瓦格勒擁有獨特的非傳統打法，具備優秀的傳球與投射視野。雖然運動爆發力不如泰瑞斯哈里伯頓，但他不畏懼壓迫且掌控節奏能力極強，只要提升決策穩定度，前景看好。
🏀7. 金斯頓弗萊明斯（Kingston Flemings）— 6呎2吋後衛（休士頓大學）
球星範本：德阿隆福克斯、德瑞克懷特
球風分析：大一即接掌休士頓大學進攻核心的弗萊明斯，具備如同德阿隆福克斯般的頂級推進速度，在轉換進攻中破壞力十足。此外，他在防守端同樣展現出如同德瑞克懷特的拼勁，唯獨體型偏瘦，需要持續增重對抗。
🏀8. 布雷登伯里斯（Brayden Burries）— 6呎4吋後衛（亞利桑那大學）
球星範本：德斯蒙德貝恩、德瑞克懷特
球風分析：布雷登伯里斯是一位具備NBA級別對抗身材的雙向後衛。他與德斯蒙德貝恩、布蘭登波傑姆斯基一樣，球風充滿韌性與拼勁，這讓他有機會在菜鳥球季就進入球隊的輪替陣容。
🏀9. 小米克爾布朗（Mikel Brown Jr.）— 6呎4吋後衛（路易斯維爾大學）
球星範本：拉梅洛鮑爾、達里烏斯加蘭
球風分析：他是本屆最具創造力的傳球手之一，在寬廣的NBA空間中預計能比在大學體系發揮得更好。他的華麗球風極具觀賞性，但也伴隨著高失誤的風險。由於潛力巨大但完成度仍需磨練，他的選秀順位在第5到第10順位之間浮動。
🏀10. 阿代馬拉（Aday Mara）— 7呎3吋中鋒（密西根大學）
球星範本：查克伊迪、布魯克羅培茲、馬克蓋索
球風分析：阿代馬拉不僅能利用7呎3吋的身高護框，更具備高位策應與傳球的天賦，這點神似巔峰時期的馬克蓋索。若他能進一步將投射範圍擴大至三分線，將有機會朝布魯克羅培茲的3D高塔路線邁進。
NBA選秀前十順位預測一覽
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2026年熱門選秀新星與球星範本
🏀1. AJ迪班薩（AJ Dybantsa）— 6呎9吋前鋒（楊百翰大學）
球星範本：體型更大的傑倫布朗、雷納德、「T-mac」麥格雷迪
球風分析：AJ迪班薩是本屆最難找到完美模板的球員，他擁有歷史級別的驚人身體素質。他具備強悍且具衝擊力的下盤突破能力，同時協調性頂尖，能輕鬆撕裂禁區或製造對手犯規。聯盟內部多數人將他視為當前入選最佳陣容級別的傑倫布朗升級版，具備更強大的高難度進球能力。部分球探甚至因其身高優勢，將名人堂球星崔西麥格雷迪與健康時期的科懷雷納德視為他的發展天花板。
球星範本：德文布克、防守加強版的賈馬爾莫瑞
球風分析：達林皮特森是一位具備三層面得分能力的大型後衛，能單憑得分火力接管比賽，這點與德文布克極為相似。雖然在堪薩斯大學因傷病等因素未被完全當作控球後衛使用，但他自視為組織核心，因此在風格上也被拿來與巔峰時期的賈馬爾莫瑞或防守更好的達米安里拉德做比較。若從整體影響力來看，他全面得分與防守的特質，也帶有巔峰時期保羅喬治的影子。
球星範本：年輕時期的凱文洛夫
球風分析：凱麥隆布瑟在大學展現的成熟度已超越同齡時期的凱文洛夫。他擁有極佳的傳球視野、外線投射以及籃下腳步，更重要的是他具備超越常人的球商，總能在場上做出正確的決策。
球星範本：克里斯波許、體型更大且運動能力更強的帕斯卡席亞康
球風分析：迦勒威爾森具備頂級的運動天賦，進入聯盟後能立刻轉化為防守端的即戰力。他若想達到克里斯波許或帕斯卡席亞康的全明星高度，關鍵在於能否成功開發出穩定的外線與面框進攻能力。
球星範本：達米安里拉德、崔楊
球風分析：純論控球技巧與場上節奏，他的打法神似凱里厄文，但在體型上更接近傑倫布倫森。聯盟高層預期他未來能成為如同崔楊或達米安里拉德般的單人進攻體系，但防守端的專注度將決定他的上限。
球星範本：減速版的泰瑞斯哈里伯頓、喬許吉迪
球風分析：基頓瓦格勒擁有獨特的非傳統打法，具備優秀的傳球與投射視野。雖然運動爆發力不如泰瑞斯哈里伯頓，但他不畏懼壓迫且掌控節奏能力極強，只要提升決策穩定度，前景看好。
球星範本：德阿隆福克斯、德瑞克懷特
球風分析：大一即接掌休士頓大學進攻核心的弗萊明斯，具備如同德阿隆福克斯般的頂級推進速度，在轉換進攻中破壞力十足。此外，他在防守端同樣展現出如同德瑞克懷特的拼勁，唯獨體型偏瘦，需要持續增重對抗。
球星範本：德斯蒙德貝恩、德瑞克懷特
球風分析：布雷登伯里斯是一位具備NBA級別對抗身材的雙向後衛。他與德斯蒙德貝恩、布蘭登波傑姆斯基一樣，球風充滿韌性與拼勁，這讓他有機會在菜鳥球季就進入球隊的輪替陣容。
球星範本：拉梅洛鮑爾、達里烏斯加蘭
球風分析：他是本屆最具創造力的傳球手之一，在寬廣的NBA空間中預計能比在大學體系發揮得更好。他的華麗球風極具觀賞性，但也伴隨著高失誤的風險。由於潛力巨大但完成度仍需磨練，他的選秀順位在第5到第10順位之間浮動。
球星範本：查克伊迪、布魯克羅培茲、馬克蓋索
球風分析：阿代馬拉不僅能利用7呎3吋的身高護框，更具備高位策應與傳球的天賦，這點神似巔峰時期的馬克蓋索。若他能進一步將投射範圍擴大至三分線，將有機會朝布魯克羅培茲的3D高塔路線邁進。
|預測順位
|球員姓名
|場上位置
|預測選擇球隊
|1
|AJ迪班薩
|前鋒
|華盛頓巫師
|2
|達林皮特森
|後衛
|猶他爵士
|3
|凱麥隆布瑟
|前鋒
|曼菲斯灰熊
|4
|迦勒威爾森
|前鋒
|芝加哥公牛
|5
|基頓瓦格勒
|後衛
|洛杉磯快艇
|6
|小達里烏斯阿庫夫
|控球後衛
|布魯克林籃網
|7
|小米克爾布朗
|後衛
|沙加緬度國王
|8
|金斯頓弗萊明斯
|後衛
|亞特蘭大老鷹
|9
|布雷登伯里斯
|後衛
|達拉斯獨行俠
|12
|阿代馬拉
|中鋒
|奧克拉荷馬雷霆