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館長一年慘賠近2億 質疑與政治立場高度相關

「高大上人設」壓力大！館長：如果人生重來該有多好

網紅「館長」陳之漢近年積極拓展中國市場，自去年底進軍抖音後，持續透過直播與粉絲互動經營帶貨事業。不過他近日坦言，因為頻被外界貼上「舔共」、「貶台」等標籤，已對個人事業造成重大衝擊，甚至出現巨大財務壓力。面對網友翻出舊片，館長感慨那段時間雖然粉絲數不多，卻是自己最快樂的階段，忍不住直問：「人生可不可以重來？」館長表示，目前主要依靠抖音直播帶貨維持營運，但收入仍難以填補龐大缺口，他在直播中多次提及，外界標籤與爭議言論已重創其商業版圖，過去一年估計虧損接近2億元，館長情緒激動地問道：「你說撐得起來嗎？也沒有辦法撐，所以我很痛苦，我半夜想一想都會流眼淚。」近期直播中，館長多次提到業績持續下滑，並質疑背後原因與政治立場有關，他直言：「為什麼業績一直掉？是不是我走的路線不對？跟政治絕對有百分之一萬的關係。」他也強調，自己已經盡力調整經營方向，但外界仍持續爭議，使他感到無奈，並感嘆台灣社會對他的評價「不分青紅皂白」。在20日直播中，館長更一臉委屈地說著：「我幫被污蔑的中國同胞講話、我幫柯文哲申冤、我說黃國昌是個人才，我又何錯之有？我說鄭麗文是個優秀的，國民黨不要罷免她，又何錯之有？」他表示這段日子只能不斷催眠自己，但卻又陷入懷疑之中，不明白為何需要自我檢討。館長指出，過去賺到的資金幾乎已全部投入事業與市場拓展，「等於把以前賺的錢都賠回去」。他也提到，在中國市場經營直播帶貨時，必須配合「高大上」人設包裝，還要連哄帶騙，坦言自己一開始不適應，甚至會與品牌方溝通希望調整方式，但對方認為既定模式效果最好。「我這種人是不是註定一輩子沒有辦法去賺快錢？」館長無奈直言，自己始終是在幫台灣人沒有變過。談到過去，他回憶當時直播僅有一千多人觀看，邊打遊戲邊煎牛排，互動雖簡單卻讓他感到非常快樂。館長僅能懷念那段美好時光，同時也感嘆：「人生沒有後悔藥，如果人生都可以重來，那該有多好？」