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▲ESPN透露目前效力於澳洲職籃的墨西哥好手洛佩茲（Karim Lopez）可能是金州勇士選秀目標之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士據傳內部已經試訓過23歲超大齡新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），此人是今年冠軍密西根大學當家前鋒，全能且成熟的球風，無疑是今年最強即戰力，專家預測來到勇士後，能夠直接頂上先發。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士隊習慣在首輪挑選具備高天賦上限的年輕球員，如：懷斯曼（James Wiseman）與庫明加（Jonathan Kuminga）。（圖／路透／達志影像）

隨著2026年NBA選秀會即將於明日正式登場，金州勇士隊正處於球隊未來發展的十字路口。在經歷了一個令人失望的37勝45敗賽季並無緣季後賽後，勇士隊總管麥克鄧利維（Mike Dunleavy）正面臨著重大的選秀壓力。今年勇士隊握有首輪第11順位及次輪第54順位選秀權，這也是球隊近五年間獲得的最高選秀順位。在核心陣容逐漸老化的情況下，這枚11號籤將成為勇士隊重返爭冠行列的關鍵拼圖。勇士隊近期宣布與總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）續簽兩年合約，此舉明確宣示球團仍希望圍繞著現年38歲的史蒂芬柯瑞(Stephen Curry)與36歲的德雷蒙德格林（Draymond Green）保持「贏在當下」的競爭力。然而，陣容中兩大輪替主力巴特勒（Jimmy Butler III）與穆迪（Moses Moody）目前皆面臨長期的膝蓋傷勢困擾。這讓勇士隊陷入建隊兩難：究竟該利用第11順位挑選一名能立即貢獻的年輕天賦，還是將其作為籌碼交易來成熟的即戰力老將？總管鄧利維在受訪時坦言，球隊經歷挫敗後目前「什麼都需要」，並暗示他們極有機會保留這枚首輪籤自己使用。鄧利維表示，相較於2023年在第19順位選中波傑姆斯基（Brandin Podziemski）時的忐忑，今年手握第11順位讓他感到更安心且擁有更多主動權。在今年這屆被公認陣容深厚的選秀會中，外界對勇士隊的選擇眾說紛紜。根據多份模擬選秀預測與球探情報，以下幾位球員是勇士隊在首輪第11順位極可能鎖定的目標：🏀阿代馬拉（Aday Mara）：這名7呎3吋的中鋒曾效力於加州大學洛杉磯分校與密西根大學。若勇士隊渴望解決長期以來的禁區身高劣勢，他將是極具吸引力的選擇。🏀倫德博格（Yaxel Lendeborg）：6呎9吋的密西根大學前鋒。他剛幫助球隊奪下NCAA總冠軍，雖然在他的NBA新秀賽季開打時將滿24歲，但其高成熟度與大賽經驗完美契合勇士隊迫切需要的即戰力特質。🏀洛佩茲（Karim Lopez）：來自墨西哥並於紐西蘭職業聯賽打球的側翼球員，具備極佳的體能條件與未來發展潛力。🏀伯里斯（Brayden Burries）：來自亞利桑那大學的得分後衛。若這位備受矚目的雙向新星在第11順位仍未被挑走，勇士隊勢必會對他展現高度興趣。回顧近年歷史，勇士隊習慣在首輪挑選具備高天賦上限的年輕球員，如：懷斯曼（James Wiseman）與庫明加（Jonathan Kuminga），並在次輪挖掘經驗豐富的大學球員——如崔斯傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）與昆頓波斯特（Quinten Post）。但面對陣容斷層的壓力，球團必須在「輔助現有巨星」與「佈局後柯瑞時代」之間取得完美的平衡。這枚睽違已久的樂透區11號籤，無疑將是鄧利維證明其建隊眼光的最重要考驗。