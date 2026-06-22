日本「藍武士」在世界盃小組賽第2戰迎來突尼西亞挑戰，最終以4：0大勝對手，不僅收下本屆賽事首場勝利，積分也暫時追平荷蘭，並列F組第1名。值得一提的是，賽前來自兵庫縣姬路中央公園的3歲雌性河狸Ran成功預測賽果，讓不少球迷驚呼神準，甚至被網友封為河狸版「章魚保羅」。
河狸成功預測世界盃日本勝利爆紅！網大讚：不輸章魚保羅
綜合日媒報導，姬路中央公園特別在本屆世界盃期間推出動物預測活動，由園內一對3歲河狸夫妻輪流擔任「預言家」。其中雄性河狸Mam（マメ）與雌性河狸Ran（ラン）分別負責不同場次的賽果預測，希望透過趣味方式替日本隊加油。
首場日本對荷蘭之戰由Mam率先上場。當時牠選擇象徵日本獲勝的選項，不過最終雙方以平手收場，因此未能成功命中結果。接著輪到Ran接棒，替日本迎戰突尼西亞的關鍵小組賽進行預測。
姬路中央公園於20日在社群平台公開影片，只見飼育員事先在地面擺放3塊特製蛋糕，蛋糕上方分別插著由地瓜雕刻而成的字母，日本隊為「J」、突尼西亞則是「T」，另外還有代表平手結果的小旗幟，作為河狸選擇依據。
畫面中，Ran在飼育員引導下從水池走上岸後，幾乎沒有任何猶豫，直接朝著插有「J」字樣的蛋糕前進，並開始大口享用。至於另外兩塊代表突尼西亞勝利及平手的蛋糕，牠則完全沒有理會，篤定的反應讓現場民眾驚呼不已。
隨著比賽正式開踢，日本隊最終以4：0擊敗突尼西亞，Ran的預測也順利命中，讓牠瞬間成為日本球迷熱議對象。不少網友驚呼，Ran的預測能力完全不輸當年在世界盃期間爆紅的章魚保羅。
沒想到這股人氣竟還延伸到河狸全家身上。據悉，Ran與Mam的孩子日前被拍到舉起小手、彷彿替日本隊加油的模樣，可愛照片在社群平台上迅速瘋傳，吸引大量網友按讚與轉發，成為近期相當受歡迎的動物明星。
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綜合日媒報導，姬路中央公園特別在本屆世界盃期間推出動物預測活動，由園內一對3歲河狸夫妻輪流擔任「預言家」。其中雄性河狸Mam（マメ）與雌性河狸Ran（ラン）分別負責不同場次的賽果預測，希望透過趣味方式替日本隊加油。
首場日本對荷蘭之戰由Mam率先上場。當時牠選擇象徵日本獲勝的選項，不過最終雙方以平手收場，因此未能成功命中結果。接著輪到Ran接棒，替日本迎戰突尼西亞的關鍵小組賽進行預測。
姬路中央公園於20日在社群平台公開影片，只見飼育員事先在地面擺放3塊特製蛋糕，蛋糕上方分別插著由地瓜雕刻而成的字母，日本隊為「J」、突尼西亞則是「T」，另外還有代表平手結果的小旗幟，作為河狸選擇依據。
隨著比賽正式開踢，日本隊最終以4：0擊敗突尼西亞，Ran的預測也順利命中，讓牠瞬間成為日本球迷熱議對象。不少網友驚呼，Ran的預測能力完全不輸當年在世界盃期間爆紅的章魚保羅。
沒想到這股人氣竟還延伸到河狸全家身上。據悉，Ran與Mam的孩子日前被拍到舉起小手、彷彿替日本隊加油的模樣，可愛照片在社群平台上迅速瘋傳，吸引大量網友按讚與轉發，成為近期相當受歡迎的動物明星。
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