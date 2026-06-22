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蜂群在他折斷樹葉3秒內就衝出攻擊 他立刻折返撤離

被蜇傷後的症狀包括視力模糊、暈眩、全身冒汗、昏迷

動保處推出虎頭蜂熱點地圖 民眾也可即時通報

清明節過後至11月為虎頭蜂築巢旺季 民眾踏青應提高警覺

繼立法院上週出現排球大小的巨大蜂窩、台中市東區力行國小傳出虎頭蜂螫傷學生事件，新北市三貂嶺步道也發生民眾遭蜂螫，引發視線模糊、出現喝醉酒的感覺、甚至昏迷等症狀。對此，新北市動保處今（22）日提醒，另外今年首創Line Bot「新北市虎頭蜂熱點警示系統」，民眾只要掃描QR Code加入好友，點擊「開啟虎頭蜂熱點追蹤」，即可得知所在地是否位於虎頭蜂築巢熱點，若發現疑似蜂巢，也可點擊「公民通報虎頭蜂出沒地點」即時通報。該名在三貂嶺被蜇傷的民眾是一位台大的丁教授，受傷的當晚，他也在臉書上發出長文，開頭提到，「熟悉我的人都知道，我很不希望被網路流量綁架，很多時候我是刻意逃避網路的公眾曝光。」不過，他認為這次自身經歷，或許能提供給經常在野外活動的朋友作為參考，未來多少降低一些風險，因此決定將貼文設為公開，並以第一人稱詳細「廣告」整起事件。丁姓教授表示，當時過溪後的山徑長滿蕨草，幾乎看不見地面。他折斷一片擋路的山棕葉後，短短3秒內就有至少10幾隻蜂衝出來螫他。他描述，這些蜂體型不大、顏色也不算很黃，且沒有在皮膚上留下螫針，研判應該不是中華大虎頭蜂。後來經太太的專家朋友判斷，可能是變側異腹胡蜂（Parapolybia varia）。他在文中提到，由於蜂群來得太快，他甚至來不及看清楚，就已經被螫到難以忍受。過去他也曾被零星的蜜蜂、虎頭蜂或其他蜂類螫過，通常只是局部紅腫，但一次遭到這麼多蜂攻擊還是第一次。因此他不敢逞強，也沒有回頭「報仇」，而是立刻折返，並趕緊提醒太太往後撤離。丁姓教授回憶，被蜂螫後幾分鐘內，他開始感覺視力逐漸變弱、模糊，整個人很快出現類似喝醉的暈眩感。根據妻子事後描述，他後來昏倒在地，全身冒汗；昏迷約20至30分鐘期間，仍有呼吸，但已失去意識。等他恢復意識時，接獲報案的消防人員已經在趕往現場途中。雖然他仍感到頭暈，還是試著慢慢往回走。直到與救援人員會合時，他的意識已經不太清楚，只記得上救護車時，現場有超過10名救援人員協助。丁姓教授也在文末再次感謝新北市消防局第六大隊平溪分隊、特搜大隊秀峰分隊。他表示，若要評測這次「非演習」的真實救援案件，救援團隊的表現絕對超過100分。為避免民眾遭虎頭蜂螫傷，新北市動保處自2023年起與台大昆蟲系合作，先創新設立虎頭蜂熱點地圖，讓民眾即時掌握虎頭蜂築巢及螫傷熱點資訊；今年更首創Line Bot新北市虎頭蜂熱點警示系統，民眾只要掃描QR Code加入好友，點擊「開啟虎頭蜂熱點追蹤」，即可得知所在地是否位於虎頭蜂築巢熱點，若發現疑似蜂巢，也可點擊「公民通報虎頭蜂出沒地點」即時通報。動保處長楊淑方表示，Line Bot虎頭蜂熱點警示系統具分級警示功能，依據螫傷案件經緯度位點進行熱點分析，以案件地點為圓心，半徑100公尺內為高度警戒區、500公尺內為中度警戒區、1公里內為輕度警戒區。民眾只要開啟手機聲音，進入警戒範圍時便會發出警示聲提醒，降低誤闖蜂巢周邊而遭攻擊的風險。動保處指出，虎頭蜂螫傷案件常發生於田間、林地及郊山步道等環境，其中農民、園藝工、除草作業人員及清晨戶外工作者風險較高。虎頭蜂蜂巢常隱藏於草叢、灌木、樹叢或地下，外觀多呈球狀、土黃色，表面帶有波浪狀紋路，常見於樹枝或屋簷下，周邊也可能有巡邏蜂飛行。清明節過後至11月為虎頭蜂築巢旺季，民眾在農田、濕地、林地或郊山踏青時應提高警覺。目前彙整出的虎頭蜂出沒熱點，包括瑞芳區三貂嶺步道、基隆山步道、無耳茶壺山步道，三峽區五寮尖步道、鳶山登山步道，石碇區皇帝殿步道，新店、深坑交界處猴山岳步道，新店區銀河洞步道，鶯歌區鶯歌石步道，土城區承天禪寺步道，中和區圓通寺烘爐地登山步道，以及平溪區五分山步道等。動保處提醒，民眾若發現蜂巢或蜂群活動，應立即暫停作業或活動，切勿自行摘除蜂巢，應通報1999市政服務專線或動保處1959專線；若遭虎頭蜂螫傷，應立即遠離現場並撥打119就醫。